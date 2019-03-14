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      Лоукосты конкурируют за украинцев: Ryanair продублирует популярный маршрут Wizz Air в Польшу

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      Лоукосты конкурируют за украинского путешественника
      Лоукосты конкурируют за украинского путешественника / Иллюстративное фото

      Ирландский лоукостер Ryanair продает билеты на новый маршрут из Украины в Польшу "Киев – Катовице". Первый рейс запланирован на 30 октября 2019 года. Венгерский Wizzair начал летать в этом направлении еще в 2009 году.

      Ирландцы планируют летать вКатовице из Киева четыре раза в неделю – об этом сообщил портал Avianews – ведь этот маршрут очень популярен среди украинцев. Из Катовице удобно добираться до Кракова, Вроцлава, Освенцима, Ченстохова и других популярных у туристов городов.

      Читайте также: Дешево в Болгарию и Армению: украинский лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева

      Для удобства путешественников рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье с временем вылета утром в 07:00 (из Польши) и в 11:15 (из Борисполя). Сейчас билеты продают по цене от 28 евро, если выбирать самый дешевый вариант с малой ручной кладью.

      К слову, новый маршрут Ryanair – копия маршрута Wizz Air, которым венгерский лоукостер начал летать еще в начале 2009 года.

      Стоит отметить, что маршрут "Киев – Катовице" будет обслуживать дочерняя компания Ryanair, зарегистрированная в Польше – Ryanair Sun. Ранее она выполняла в основном чартерные рейсы. Но материнская компания решила провести ребрендинг: и переименовать Ryanair Sun на Buzz (осенью 2019 года), и значительно расширить маршруты, на которых эта компания будет летать.

      Buzz
      Так будут выглядеть самолеты Ryanair Sun после ребрендинга

      У Ryanair есть еще одна дочерняя авиакомпания, которая летает в Украину – Laudamotion, зарегистрированная в Австрии. С февраля 2019 года ее самолетом можно добраться из Киева в Вену, и наоборот – один раз в неделю.

      Как улететь за границу не за все деньги: советы для путешественников – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Wizz Air Ryanair Путешествуя по миру Новости Польши авиация
      Источник: 24 Канал
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