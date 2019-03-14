Лоукосты конкурируют за украинцев: Ryanair продублирует популярный маршрут Wizz Air в Польшу

Ирландский лоукостер Ryanair продает билеты на новый маршрут из Украины в Польшу "Киев – Катовице". Первый рейс запланирован на 30 октября 2019 года. Венгерский Wizzair начал летать в этом направлении еще в 2009 году.

Ирландцы планируют летать вКатовице из Киева четыре раза в неделю – об этом сообщил портал Avianews – ведь этот маршрут очень популярен среди украинцев. Из Катовице удобно добираться до Кракова, Вроцлава, Освенцима, Ченстохова и других популярных у туристов городов.

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Для удобства путешественников рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье с временем вылета утром в 07:00 (из Польши) и в 11:15 (из Борисполя). Сейчас билеты продают по цене от 28 евро, если выбирать самый дешевый вариант с малой ручной кладью.

К слову, новый маршрут Ryanair – копия маршрута Wizz Air, которым венгерский лоукостер начал летать еще в начале 2009 года.

Стоит отметить, что маршрут "Киев – Катовице" будет обслуживать дочерняя компания Ryanair, зарегистрированная в Польше – Ryanair Sun. Ранее она выполняла в основном чартерные рейсы. Но материнская компания решила провести ребрендинг: и переименовать Ryanair Sun на Buzz (осенью 2019 года), и значительно расширить маршруты, на которых эта компания будет летать.



Так будут выглядеть самолеты Ryanair Sun после ребрендинга

У Ryanair есть еще одна дочерняя авиакомпания, которая летает в Украину – Laudamotion, зарегистрированная в Австрии. С февраля 2019 года ее самолетом можно добраться из Киева в Вену, и наоборот – один раз в неделю.

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