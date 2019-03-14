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      Лоукости конкурують за українців: Ryanair продублює популярний маршрут Wizz Air до Польщі

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      Лоукости конкурують за українського мандрівника
      Лоукости конкурують за українського мандрівника / Ілюстративне фото

      Ірландський лоукостер Ryanair вже продає квитки на новий маршрут з України до Польщі "Київ – Катовіце". Перший рейс заплановано на 30 жовтня 2019 року. Угорський Wizzair почав літати у цьому напрямі ще 2009 року.

      Ірландці планують літати до Катовіце з Києві чотири рази на тиждень – про це повідомив портал Avianews – адже цей маршрут дуже популярний серед українців. З Катовіце зручно добиратися до Кракова, Вроцлава, Освенціма, Ченстохова та інших популярних у туристів міст.

      Читайте також: Дешево до Болгарії та Вірменії: український лоукостер анонсував нові рейси з Києва

      Для зручності мандрівників рейси виконуватимуть у понеділок, середу, п'ятницю й неділю з часом вильоту зранку о 07:00 (з Польщі) та о 11:15 (з Борисполя). Наразі квитки продають за ціною від 28 євро, якщо обирати найдешевший варіант з малою ручною кладдю.

      До слова, новий маршрут Ryanair – копія маршруту Wizz Air, яким угорський лоукостер почав літати ще на початку 2009 року.

      Варто зазначити, що маршрут "Київ – Катовіце" буде обслуговувати дочірня компанія Ryanair, зареєстрована у Польщі – Ryanair Sun. Раніше вона виконувала здебільшого чартерні рейси. Але материнська компанія вирішила здійснити ребрендинг: і перейменувати Ryanair Sun на Buzz (восени 2019 року), і значно розширити маршрути, на яких ця компанія літатиме.

      Buzz
      Так виглядатимуть літаки Ryanair Sun після ребрендингу

      У Ryanair є ще одна дочірня авіакомпанія, яка літає до України – Laudamotion, зареєстрована в Австрії. З лютого 2019 року її літаком можна дістатися з Києва до Відня, і навпаки – один раз на тиждень.

      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України авіація Новини Польщі Мандруючи світом Ryanair Wizz Air
      Джерело: 24 Канал
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