Ловушка для захвата двух городов: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" Кремля в Константиновке

По данным аналитиков Института изучения войны, российские предложения о прекращении огня являются частью кампании, направленной на то, чтобы убедить США в вымышленной Москвой картине линии фронта.

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Каковы подробности?

Локальная пауза даст захватчикам возможность укрепить южный фланг "пояса крепостей" и накопить силы для нового удара.

Аналитики отмечают, что предыдущее подобное перемирие в Олешках охватывало более широкий Херсонский направление для якобы безопасной эвакуации гражданских лиц. Из-за переплетенных позиций сторон и значительной дальности действия беспилотников прекращение боевых действий вокруг Константиновки также должно было бы распространиться на большую территорию вокруг города.

Россияне накапливают тяжелую бронетехнику

Несмотря на регулярные заявления Министерства обороны России об установлении полного контроля над Константиновкой и окружении Доброполья, оккупационные войска до сих пор не смогли закрепиться на захваченных рубежах. Именно поэтому вражеское командование пытается выиграть время, чтобы укрепить позиции и впоследствии попытаться захватить украинские укрепленные районы с южного и юго-западного направлений.

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Какова ситуация на фронте возле Константиновки: смотрите карту DeepState

Высокий темп механизированных штурмов подтверждает, что именно этот сектор фронта остается приоритетным для агрессора. В частности, 13 ноября оккупационные подразделения совершили механизированное наступление в сторону села Грузкое к северо-востоку от Доброполья.

Украинский военный источник сообщил, что захватчики уже начали перебрасывать тяжелую технику непосредственно в направлении Доброполья. Еще с середины сентября командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко отмечал, что осенью враг готовится проводить механизированные штурмы именно на этом участке.

Линия поражения и реакция Киева

Сейчас украинские военные сдерживают атаки оккупантов задолго до их выхода на передовую благодаря значительной глубине зоны поражения дронами. Временный режим тишины дал бы противнику возможность беспрепятственно подтянуть бронетехнику вплотную к передовой, не рискуя попасть под удары украинских беспилотников.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерения Кремля примитивным ходом для полного захвата города и дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области. Он подчеркнул, что во время событий в Олешках российские войска уже использовали режим тишины исключительно для укрепления собственных позиций и подвоза оружия.

Если бы им были важны жизни мирных жителей, они могли бы предложить какие-то подобные операции в селах, расположенных вблизи Олешек. Но Россия не предложила ни одного из этих сел. А что они предложили? Константиновку. Почему? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск– сказал президент.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что в ходе переговоров в Абу-Дабироссийская делегация выдвинула ультимативные требования обсуждался вопрос об отводе сил НАТО к рубежам 1997 года и полном прекращении военной помощи Киеву.

Тогда же международные партнеры обсуждали комплексный пакет мер по безопасности для Украины, окончательные пункты которого власти планируют вынести на рассмотрение общества.