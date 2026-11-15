Пастка для захоплення двох міст: в ISW розкрили справжню мету "перемир'я" Кремля в Костянтинівці

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські пропозиції щодо припинення вогню є частиною кампанії, спрямованої на переконання США у вигаданій Москвою картині лінії фронту.

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Які подробиці?

Локальна пауза дасть загарбникам змогу підкріпити південний фланг "поясу фортець" та накопичити сили для нового удару.

Аналітики зазначають, що попереднє подібне перемир'я в Олешках охоплювало ширший Херсонський напрямок для нібито безпечної евакуації цивільних. Через перемішані позиції сторін та значну дальність дії безпілотників зупинка боїв навколо Костянтинівки також мала б поширитися на велику територію довкола міста.

Росіяни накопичують важку бронетехніку

Попри регулярні заяви Міністерства оборони Росії про встановлення повного контролю над Костянтинівкою та оточення Добропілля, окупаційні війська досі не змогли закріпитися на захоплених рубежах. Саме тому вороже командування намагається отримати паузу, щоб посилити позиції та згодом спробувати захопити українські укріплені райони з південного та південно-західного напрямків.

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Яка ситуація на фронті біля Костянтинівки: дивіться карту DeepState

Високий темп механізованих штурмів підтверджує, що саме цей сектор фронту залишається пріоритетним для агресора. Зокрема, 13 листопада окупаційні підрозділи здійснили механізований наступ у бік села Грузьке на північний схід від Добропілля.

Українське військове джерело повідомило, що загарбники вже почали перекидати важку техніку безпосередньо в напрямку Добропілля. Ще із середини вересня командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко наголошував, що восени ворог готується проводити механізовані штурми саме на цій ділянці.

Лінія ураження та реакція Києва

Нині українські військові стримують атаки окупантів задовго до їхнього виходу на передній край завдяки значній глибині зони ураження дронами. Тимчасовий режим тиші дав би супротивнику можливість безперешкодно підтягнути бронетехніку впритул до передової, не ризикуючи потрапити під удари українських безпілотників.

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Президент України Володимир Зеленський назвав наміри Кремля примітивним ходом для повного захоплення міста та подальшого просування вглиб Донецької області. Він підкреслив, що під час подій в Олешках російські війська вже використали режим тиші виключно для зміцнення власних позицій і підвезення зброї.

Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешків. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов'янськ– сказав президент.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація висунула ультимативні вимоги щодо відведення сил НАТО до рубежів 1997 року та повного припинення військової допомоги Києву.

Тоді ж міжнародні партнери обговорювали комплексний безпековий пакет для України, остаточні пункти якого влада планує винести на розгляд суспільства.