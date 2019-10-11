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      Ловушка для Украины: что объединяет новую власть со старой

      Грани правды 72 Читати новину українською

      Украина привыкла гордиться сменяемостью власти. Но при этом смена первых лиц в нашей стране отличается от того, как это происходит в развитых странах.

      В устойчивых демократиях существует солидарная легитимность. Она объединяет действующую власть с предшественниками и наследниками. У них могут быть разные программы, но главный посыл остается универсальным: мы правим, потому что наши права на власть не меньше, чем у тех, кто был до нас.

      К слову: Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев

      А в украинской реальности работает иной посыл: мы правим, потому что прав на власть у нас больше, чем у предшественников.

      Все это приводит к тому, что каждая смена власти в стране проходит по кризисному сценарию. Любая новая власть отрицает легитимность предыдущей. А каждый новый президент отрицает предшественника и созданный им вариант государственности.

      Справедливости ради нужно сказать, что это не только наша родовая болезнь – в такой же ловушке регулярно оказываются страны Латинской Америки. Впрочем, это не отменяет неправильности подхода. Наоборот – подтверждает.

      Новая оппозиция хочет уничтожить все, что строили предшественники

      В результате любая украинская оппозиция всякий раз предлагает переучредить страну. Более того – в качестве реальной оппозиции избиратель воспринимает лишь тех, кто предлагает "старый мир разрушить до основанья". Все, кто не хочет снести выстроенное здание, – воспринимаются как оппозиция понарошку.

      До недавнего времени эти качели объяснялись еще и цивилизационными метаниями Украины. Носители пророссийской визии будущего не могли согласиться со своими проевропейскими предшественниками и наоборот.

      Но сегодня даже проевропейские силы все равно используют революционную повестку. И если вам кажется, что это проблема политиков, то вы ошибаетесь. Потому что они всего лишь реагируют на тот запрос, который сформировался у избирателя.

      Как институциональная Украина сумели выстоять

      А "вишенкой на торте" служит то, что украинский обыватель – заложник своей плохой памяти. По идее весь исторический опыт ХХ века – это прекрасная иллюстрация того, чем оборачивается для него утрата государства. Но порой, кажется, будто обыватель уверовал в том, что "независимая Украина" – это некая "постоянная", которая "никогда не закончится".

      За последние 28 лет страна пережила:

      • десятки политических и экономических кризисов; 
      • два Майдана;
      • российское вторжение;
      • оккупацию ряда территорий.

      Но при этом институциональная Украина – в силу самых разных причин – сумела выстоять. Она не рухнула, не обнулилась и не потерпела поражение. Вероятно, у многих сложилось впечатление, что отныне так будет всегда. Обыватель привык считать, что любая внутриполитическая схватка не приведет к потере государственности. Что любой эксперимент обречен обойтись без катастрофических последствий.

      Украинские граждане убеждены, что любую электоральную ошибку можно либо пережить, либо прогнать с помощью уличных протестов. При этом принято посмеиваться над теми, кто вспоминает опыт столетней давности. Тот самый, когда внутриполитический хаос в результате привел к краху самого государства.

      Интиресно! Точка невозврата для Украины

      Нам кажется, что в нашей борьбе мы рискуем лишь недостатками. Что достоинства быта – это константа, которая никуда не денется. Что вода из крана не перестанет течь, поезда не перестанут ходить, а товары из магазинов не исчезнут. Забывая о том, что все это возможно лишь потому, что институциональная Украина продолжает существовать.

      Мы готовы идти на любые электоральные эксперименты. Отдаем штурвал в чужие руки по зову сердца, а не рацио. Готовы голосовать за людей без опыта и биографии. Верим в обертку и отмахиваемся от разговоров о рисках.

      И посмеиваемся над теми, кто говорит о потенциальной опасности такого подхода. В этом смысле мы похожи на людей, которые пилят боевые снаряды на металлолом. "30 лет так делаем, и ничего".

      blog_ava
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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Грани правды Протесты
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