"Ложь" в декларации: САП будет просить суд запретить Труханову быть мэром Одессы
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Высший антикоррупционный суд запретить городскому голове Одессы Геннадию Труханову занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в эксклюзивном комментарии журналистке 24 канала Екатерине Петренко.
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За что будут судить Труханова
- Вчера, 6 августа, прокуратура направила в суд дело относительно недостоверного декларирования чиновника за 2017 год.
- Труханова будут судить за то, что он "смолчал" об имуществе и доходах жены Татьяны Колтуновой в декларации: квартире в Одессе, паркоместах, автомобиле, корпоративных правах. Общая стоимость незадекларированного – почти 16,3 миллиона гривен.
- Санкция инкриминируемой Труханову статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет или штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также до 3 лет лишения права занимать определенные должности.
Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления,
– сказал прокурор Омельченко.
Отметим, что Антикоррупционный суд еще не успел рассмотреть дело Труханова относительно "лжи" в декларациях за 2015 и 2016 годы стоимостью 52 миллиона гривен. Оно близко к приговору, но весной этого года уже истек срок давности.
Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным. Впрочем, закрытие дела из-за сроков не означает, что он необоснованно подозревался в преступлении. Труханов не сможет воспользоваться правом на возмещение.
Между тем прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд на этот раз успел вынести приговор по новому делу.
"Мы, как сторона обвинения, гораздо быстрее будем подавать доказательства, потому что практика уже сложилась, а доказательства в своем большинстве будут одинаковыми. Речь о тех же объектах декларирования. Объем доказательств почти такой же. Поэтому мы будем ускоряться, предоставляя доказательства. Также будем ориентироваться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать наперед относительно апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Имею надежду, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объеме доказательства. Это процесс, все возможно", – проинформировал прокурор.
Ранее городской голова Одессы в очередной раз обвинил САП в "политическом заказе" и назвал новое дело в отношении недостоверного декларирования надуманным.
Также мэр Одессы считает, что против него продолжают "преследование", которое, якобы, активизировалось перед местными выборами. Однако окончание досудебного расследования в этом деле и дальнейшее слушание в суде – не является основанием для снятия его кандидатуры с выборов.
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Какие еще есть дела против Труханова
- Апелляционная палата Антикорсуда занимается третьим резонансным делом Труханова относительно вероятной коррупционной аферы с "Краяном". По версии следствия, он и ряд фигурантов завладели 92 миллионами гривен из бюджета Одессы путем покупки в 2016 году завода-банкрота по заведомо вдвое завышенной цене.
- В жалобе антикоррупционные прокуроры требуют отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в ВАКС. По их словам, оправдательный приговор одесские судьи писали в сговоре с адвокатами, поскольку умудрились проанализировать протокол допроса свидетеля и доказательства, которые не приобщались в суде процессуальным способом.
- С октября 2019 года рассмотрение по существу откладывалось из-за системного затягивания адвокатов и болезни обвиняемых. По делу скоро дебаты. Очевидно, что вероятная отмена оправдательного приговора перед местными выборами может вылиться для Труханова в существенные электоральные потери.
- Кроме того, 21 марта 2019 года суд заставил СБУ открыть уголовное дело относительно российского гражданства Труханова. Труханов, будучи с 2014 по 2017 годы гражданином России, стал мэром Одессы и незаконно получил допуск к государственной тайне 3-го уровня. Он скрыл, что является гражданином страны-агрессора – России.
- Так, в 2019 году во время судебного рассмотрения дела "Краяна" прокуроры САП обнародовали полученные от госорганов РФ документы, которые подтверждают: Труханов имел российские паспорта по состоянию на 2017 год, а следовательно является гражданином России.
- В иске говорится, что одиозный чиновник совершил должностные преступления: злоупотреблял властью или служебным положением, прибег к служебной подделке документов и их использованию. А также вполне вероятно в результате незаконного получения допуска, как гражданина РФ, к государственной тайне для работы с секретной информацией разгласил гостайну. Известно, что в отношении последнего эпизода СБУ закрыла дело, так как факт разглашения гостайны проверить не удалось.