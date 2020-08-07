Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Высший антикоррупционный суд запретить городскому голове Одессы Геннадию Труханову занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Об этом прокурор САП Александр Омельченко сообщил в эксклюзивном комментарии журналистке 24 канала Екатерине Петренко.

К теме Труханова будут судить за то, что не указал в декларации имущество жены

За что будут судить Труханова

Вчера, 6 августа, прокуратура направила в суд дело относительно недостоверного декларирования чиновника за 2017 год.

Труханова будут судить за то, что он "смолчал" об имуществе и доходах жены Татьяны Колтуновой в декларации: квартире в Одессе, паркоместах, автомобиле, корпоративных правах. Общая стоимость незадекларированного – почти 16,3 миллиона гривен.

Санкция инкриминируемой Труханову статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет или штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также до 3 лет лишения права занимать определенные должности.

Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления,

– сказал прокурор Омельченко.

Отметим, что Антикоррупционный суд еще не успел рассмотреть дело Труханова относительно "лжи" в декларациях за 2015 и 2016 годы стоимостью 52 миллиона гривен. Оно близко к приговору, но весной этого года уже истек срок давности.

Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным. Впрочем, закрытие дела из-за сроков не означает, что он необоснованно подозревался в преступлении. Труханов не сможет воспользоваться правом на возмещение.

Между тем прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд на этот раз успел вынести приговор по новому делу.

"Мы, как сторона обвинения, гораздо быстрее будем подавать доказательства, потому что практика уже сложилась, а доказательства в своем большинстве будут одинаковыми. Речь о тех же объектах декларирования. Объем доказательств почти такой же. Поэтому мы будем ускоряться, предоставляя доказательства. Также будем ориентироваться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать наперед относительно апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Имею надежду, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объеме доказательства. Это процесс, все возможно", – проинформировал прокурор.

Ранее городской голова Одессы в очередной раз обвинил САП в "политическом заказе" и назвал новое дело в отношении недостоверного декларирования надуманным.

Также мэр Одессы считает, что против него продолжают "преследование", которое, якобы, активизировалось перед местными выборами. Однако окончание досудебного расследования в этом деле и дальнейшее слушание в суде – не является основанием для снятия его кандидатуры с выборов.

Читайте также Их надо посадить, – Саакашвили о Труханове и Альперине

Какие еще есть дела против Труханова