Труханова будут судить за то, что не указал в декларации имущество жены
Мэра Одессы Геннадия Труханова будут судить за то, что не указал в декларации миллионы своей жены. САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.
В обвинении указано, что Геннадий Труханов не указал в декларации за 2017 год имущество и доходы, принадлежавшие его жене.
В частности, говорится о:
- квартире в Одессе;
- паркоместе;
- автомобиле;
- корпоративных правах.
Общая стоимость незадекларированного имущества составила более 16 миллионов гривен.
Антикоррупционный суд не успел рассмотреть 9 дел НАБУ: что об этом известно
Высший антикоррупционный суд не успеет рассмотреть 9 уголовных дел из-за истечения срока давности. Все они касаются ложных сведений в декларациях. Поэтому чиновники смогут избежать наказания.
Среди них и мэр Одессы Геннадий Труханов за незадекларированное имущество своей жены. Однако ему уже вручили новое подозрение о недостоверной информации в декларации за 2017 год. Ее срок давности истекает в марте 2021 года, поэтому чиновника еще можно привлечь к ответственности.
Также в списке:
- экс-глава НАЗК Наталья Корчак (не задекларировала автомобиль);
- экс-глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова (указала неверную стоимость квартиры, а также не задекларировал автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж);
- экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (не внес в декларацию дом, в котором жил, а также автомобиль BMW X5 своего брата, хотя детективы установили, что эта машина принадлежит именно Омеляну).
По этой же причине наказания могут избежать бывшие судьи Ирина Попович, Евгений Самойленко и Олег Голяшкин, экс-председатель Государственной экологической инспекции Андрей Заика и экс-депутат Полтавского областного совета Юрий Лебедин.