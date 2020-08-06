Мэра Одессы Геннадия Труханова будут судить за то, что не указал в декларации миллионы своей жены. САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также Антикоррупционный суд не успел рассмотреть 9 дел НАБУ: кто может избежать наказания

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

В обвинении указано, что Геннадий Труханов не указал в декларации за 2017 год имущество и доходы, принадлежавшие его жене.

В частности, говорится о:

квартире в Одессе;

паркоместе;

автомобиле;

корпоративных правах.

Общая стоимость незадекларированного имущества составила более 16 миллионов гривен.

Антикоррупционный суд не успел рассмотреть 9 дел НАБУ: что об этом известно

Высший антикоррупционный суд не успеет рассмотреть 9 уголовных дел из-за истечения срока давности. Все они касаются ложных сведений в декларациях. Поэтому чиновники смогут избежать наказания.

Среди них и мэр Одессы Геннадий Труханов за незадекларированное имущество своей жены. Однако ему уже вручили новое подозрение о недостоверной информации в декларации за 2017 год. Ее срок давности истекает в марте 2021 года, поэтому чиновника еще можно привлечь к ответственности.

Также в списке:

экс-глава НАЗК Наталья Корчак (не задекларировала автомобиль);

экс-глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова (указала неверную стоимость квартиры, а также не задекларировал автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж);

экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (не внес в декларацию дом, в котором жил, а также автомобиль BMW X5 своего брата, хотя детективы установили, что эта машина принадлежит именно Омеляну).

По этой же причине наказания могут избежать бывшие судьи Ирина Попович, Евгений Самойленко и Олег Голяшкин, экс-председатель Государственной экологической инспекции Андрей Заика и экс-депутат Полтавского областного совета Юрий Лебедин.