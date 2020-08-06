Міського голову Одеси Геннадія Труханова судитимуть за те, що не вказав у декларації мільйони своєї дружини. САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

В обвинувачені зазначено, що Геннадій Труханов не вказав у декларації за 2017 рік майно і доходи, що належали його дружині.

Зокрема, мовиться про:

квартиру в Одесі;

паркомісця;

автомобіль;

корпоративні права.

Загальна вартість незадекларованого майна склала понад 16 мільйонів гривень.

Антикорупційний суд не встиг розглянути 9 справ НАБУ: що про це відомо

Вищий антикорупційний суд не встигне розглянути 9 кримінальних справ через закінчення терміну давності. Усі вони стосуються неправдивих відомостей у деклараціях. Відтак чиновники зможуть уникнути покарання.

Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов через незадеклароване майно своєї дружини. Однак йому вже вручили нову підозру про недостовірну інформацію в декларації за 2017 рік. Її строк давності закінчується в березні 2021 року, тому чиновника ще можна притягнути до відповідальності.

Також у списку:

ексголова НАЗК Наталія Корчак (не задекларувала автівку);

ексголова Держаудитслужби Лідія Гаврилова (вказала неправдиву вартість квартири, а також не задекларувала автівку та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік);

ексміністр інфраструктури Володимир Омелян (не вніс до декларації будинок, в якому мешкав, а також автомобіль BMW X5 свого брата, хоча детективи встановили, що ця автівка належить саме Омеляну).