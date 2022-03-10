На территории Европы Путин прибег к крупнейшей с 1939 года жестокости. Его история – это ложь, насилие и паранойя.

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Российский президент лжет всем. Он до сих пор возражает, что начал войну. Глава Кремля закрыл фактически все независимые СМИ. Журналистам угрожают тюремным заключением. Тем временем государственное телевидение "сталинизирует" Россию.

Российские войска совершают в Украине настоящие зверства. Они обстреливают больницы и устраивают гуманитарные катастрофы, оставляя людей без пищи и воды. Учитывая такую ​​жестокость, The Economist предположили, что Путин может устроить бойню также у себя дома.

Россия уже потеряла горы техники и имеет тысячи жертв. Репутация российских военных – разрушена. Их провалы видит весь мир. Россияне бегут из своей страны. В частности, в Стамбул. А оставшиеся будут шокированы, что случилось с российской экономикой.

У режима Путина даже нет собственной идеологии.

"Когда масштабы провала Путина станут очевидны, Россия войдет в самый опасный этап, – говорится в публикации.

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