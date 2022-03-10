На території Європи Путін вдався до найбільшої з 1939 року жорстокості. Його історія – це брехня, насилля та параноя.

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Російський президент бреше усім. Він досі заперечує, що розпочав війну. Очільник Кремля закрив фактично усі незалежні ЗМІ. Журналістам погрожують ув'язненням. А тим часом державне телебачення "сталінізує" Росію.

Російські війська чинять в Україні справжні звірства. Вони обстрілюють лікарні та створюють гуманітарні катастрофи, залишаючи людей без їжі й води. Зважаючи на таку жорстокість, у The Economist припустили, що Путін може влаштувати бійню також у себе вдома.

Росія вже втратила гори техніки та має тисячі жертв. Репутація російських військових – зруйнована. Їхні провали бачить увесь світ. Росіяни тікають зі своєї країни. Зокрема, до Стамбула. А ті, хто залишаться, будуть шоковані, що трапилося з російською економікою.

Режим Путіна навіть не має власної ідеології.

"Коли масштаби провалу Путіна стануть очевидними, Росія увійде в найнебезпечніший етап, – мовиться у повідомленні.

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