Ми зібрали для вас головні тези зі звернення Верховного Головнокомандувача. Читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Втрати в Маріуполі

Володимир Зеленський розповів, що про жертв авіаудару по лікарні в Маріуполі стало відомо вночі. У жахливій трагедії загинули троє людей, серед яких одна дитина. Також 17 людей зазнали поранень. Серед них лікарі, породідді та діти.

Глава держпави відзначив, що атаку на лікарню обговорили і на російському телебаченні. Однак ні слова правди там не сказали

Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок і дітей. Росіянам збрехали, що там нібито засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено завжи. Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які намагаються їх виправдати,

– заявив Зеленський.

Однак президент відзначив, що пропагандисти так само нестимуть відповідальність, як і ті, хто віддавав злочинні накази. Також глава держави пригрозив медійним прибічникам кремлівського режиму, що все їхнє майно закордоном арештують. А потім буде відповідальність за співучасть у воєнних злочинах.

Окупанти руйнують наші міста

Глава держави заявив, що на сьогодні забезпечені гуманітарні коридори в напрямках Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Бородянки та Сумської області. Однак, як зазначив президент, неможливо спокійно дивитися на те, що окупанти зробили з нашими містами.

Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами! І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу. Але це для них частина плану,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що загарбники хочуть, щоб наші люди брали у них з рук хліб, аби створити картинку для пропагандистів. Крім того, вони хочуть змусити людей виїхати до Росії.

Та попри те евакуація триває. За минулу добу з місць активних бойових дій вивезли близько 60 тисяч осіб.

Підтримка партнерів

Президент зазначив, що події війни він обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава держави підкреслив, що антипутінська колаліція стає сильнішою. Відповідно зросте і тиск на Росію.

Також Зеленський розповів, що цього тижня у Євросоюзу обговорюватимуть війну в Україні та членство нашої держави в Євросоюзу. Президент підкреслив, що очікує чітких сигналів підтримки.

Ми чекаємо конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи,

– наголосив Зеленський.

Після війни ми все відбудуємо

Володимир Зеленський підкреслив, що ми вже 15 днів мужньо тримаємо оборону та даємо відсіч ворогу. Однак після війни у нас буде серйозний виклик – відбудувати зруйновані міста та села. Глава держави заявив, що ми все відбудуємо і для цього навіть буде спеціальна урядова програма.

"Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усе, що зруйновано. Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку.

Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі наші прекрасні міста, до яких приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення. Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проекти. Для кожного міста!

Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші – з часів Другої світової війни. Салтівка, Олексіївка... Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харківʼяни почують.

Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі , усі ми, усі європейці! Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо!

Я вам особисто обіцяю. Харківʼяни побачать, що Україна – для них. І це по-справжньому." – заявив президент Володимир Зеленський.

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