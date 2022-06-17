В первую очередь президент государства-агрессора оправдывался по причине своего нападения на Украину. Заявил, мол, это было "вынужденным и необходимым решением".

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Оккупанты пришли в чужую страну "защищаться"

По логике Путина Россия вторглась на территорию другого суверенного государства, чтобы отстаивать свою "безопасность и право на свободное развитие". Как именно Украина мешала "развиваться" государству-агрессору – не объяснил. Говорит, что солдаты пришли на чужую землю защищаться и обеспечить безопасность своей страны. Путин утверждает, что война, которую он называет "спецоперацией" – решение суверенной страны, имеющей безусловное право, основанное на уставе ООН.

Обвинения Путин в своей манере перебросил на Запад. По его словам, Запад "вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками".

"Во всем виноват Запад"

Путин не изменяет своей традиции перекладывать вину на кого-то и рассказывать своим гражданам о "коварном Западе". Он обвинил политику США и Европы в росте цен, инфляции, проблемах с продовольствием и топливом.

Также кремлевский чиновник сказал, что якобы Евросоюз окончательно потерял свой политический суверенитет, а его "элиты танцуют под чужую дудку". Уверял, что следствием действий европейских политиков станет "ужесточение неравенства в их странах". Это якобы будет раскалывать их общество.

Путин заявил, что к власти в Европе приходят партии-близнецы. Они "сменяют друг друга, но суть остается та же". В России, где Путин правит уже более 20 лет, конечно же, все по-другому. Также президент государства-агрессора упрекнул коллег на Западе, будто они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века и находятся в иллюзиях. Заметим, что об иллюзиях говорит человек, грезящий восстановлением СССР, называя его распад "исторической ошибкой".

Говорит, что с санкциями Россия справляется

Антироссийские санкции Путин назвал "безумными и бездумными". Однако утверждает, что российская экономика с ними справилась. Путин сказал, что ЕС вроде бы не получил ожидаемого эффекта от санкций, а ежегодный ущерб от ограничений для Брюсселя может составить 400 миллиардов долларов. Об убытках России забыл упомянуть.

Глава Кремля рассказывает, что "ухудшение глобальной ситуации в экономике – это не вопрос последних месяцев". Уверяет, что это не последствия войны.

Ложь о зерне

Российская армия с начала войны заблокировала украинские порты. Однако Путин обвинил в этом Украину. Также сказал, мол, наше государство заминировало Черное море.

Он назвал украинскую пшеницу "каплей в море", а затем заявил, что якобы есть 5 – 6 вариантов вывоза украинского зерна. Говорит, "пусть киевские власти сами решают, как это сделать". На самом же деле правильный вариант только один – оккупанты должны убраться с украинской земли, тогда и блокада исчезнет.

Сказки о "счастливом" будущем

Окончил свою речь русский диктатор сказками о "счастливом" будущем для своих граждан. Он сказал, что будущее России – это семьи с большим количеством детей. Вероятно, демографическая ситуация волнует Путина из-за безумных потерь на войне в Украине, поскольку по состоянию на июнь он отправил насмерть более 30 тысяч своих солдат.

Кроме того, кремлевский политик поручил в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов. Наверное, надеется, что санкции этому не помешают. Несмотря на то, что провал России очевиден, Путин все еще говорит россиянам о каких-либо "стремлениях идти вперед".

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