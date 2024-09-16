Россияне врут, что якобы таким образом руководство нашего государства хочет "поднять боевой дух ВСУ". Однако, как отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.

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Как в ЦПД объяснили намерение врага

Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации уверяют, что подобным образом враг пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие в наше общество и оправдаться за собственные преступления.

Там отметили, что стоит помнить, что во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям, страна-агрессор пытается обвинить Украину.

"Массовые убийства гражданских в Буче и других украинских городах, что были под оккупацией, российская пропаганда несмотря на многочисленные доказательства упорно называет "провокацией и инсценировкой", а ракетный удар по детской больнице Охматдет – "попаданием противоракеты киевской ПВО", – добавили там.