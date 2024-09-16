Росіяни брешуть, що нібито таким чином керівництво нашої держави хоче "підняти бойовий дух ЗСУ". Однак, як наголосили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, подібні заяви не мають нічого подібного із реальністю.

Дивіться також Медведєв увімкнув ядерні погрози: навіщо він це робить

Як у ЦПД пояснили намір ворога

Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах,

– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації запевняють, що подібним чином ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру в наше суспільство і виправдатися за власні злочини.

Там зазначили, що варто пам’ятати, що в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах, країна-агресорка намагається звинуватити Україну.

"Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, що були під окупацією, російська пропаганда попри численні докази вперто називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – "влучанням протиракети київської ППО", – додали там.