Офицер 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что враг не сбавляет темпы наступательных действий, несмотря на ухудшение погодных условий и значительные человеческие потери. По его словам, за день враг может потерять целый взвод, однако тактику не меняет.

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Ресурса у врага хватает, в частности техники и людей.

Мы в экраны наблюдаем, как противник "ложится пачками", но тактика противника неизменна. Сейчас он полностью свой ресурс применяет для того, чтобы достичь какого-то успеха, однако в зоне ответственности бригады "Рубеж" такого успеха ему пока не удалось достичь,

– отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.



Черняк добавляет, что противник обычно применяет КАБы и неуправляемые авиационные ракеты.

Какое вооружение использует враг



Управляемые авиационные бомбы Россия против его бригады не использовала, хотя на других участках боев они применяются довольно активно. Ситуация каждой бригады довольно уникальной, закономерности невозможно отследить.

"На местности линии обороны, где стоит бригада "Рубеж", враг в основном применяет пехоту. Он отказался от применения бронетехники. Однако, если мы говорим о зоне ответственности наших смежных подразделений, которые стоят справа и слева, то там противник использует бронетехнику", – добавил Черняк.

Есть участки, где противник активно применяет ракетное вооружение и авиацию, а также РСЗО, дистанционное минирование, артиллерию и минометы. Какой-то закономерности в этом нет.