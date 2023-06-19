Об этом говорится в сообщении прокуроров САП. Отмечают, что Лозинский не уплатил залог в размере 9,93 миллиона гривен, который суд установил ему ранее.
Раньше Лозинский заявил, что не соглашается с обвинением и не брал взятку
Поэтому ВАКС постановил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Если Лозинский внесет залог, суд его отпустит и возложит следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Львова без разрешения следователя;
- сообщать следователю об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение все паспорта;
- носить электронный браслет.
Дело Лозинского: главное
- 21 января НАБУ обыскало и задержало Василия Лозинского. Ему обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, общая сумма которой составляла 1,8 миллиарда гривен.
- На следующий день Лозинского уволили с должности, а 24 января ВАКС установил для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом.
- Однако 17 февраля апелляционная палата ВАКС отменила домашний арест Лозинского. Его заключили под стражу с возможностью выйти под залог в размере 50 миллионов гривен.
- В марте суд сменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в апреле мера пресечения была изменена на 9,93 миллиона гривен залога.