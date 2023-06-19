Об этом говорится в сообщении прокуроров САП. Отмечают, что Лозинский не уплатил залог в размере 9,93 миллиона гривен, который суд установил ему ранее.

Раньше Лозинский заявил, что не соглашается с обвинением и не брал взятку

Поэтому ВАКС постановил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Если Лозинский внесет залог, суд его отпустит и возложит следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Львова без разрешения следователя;

сообщать следователю об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение все паспорта;

носить электронный браслет.

Дело Лозинского: главное