Про це йдеться у повідомленні прокурорів САП. Зазначають, що Лозинський не сплатив заставу у розмірі 9,93 мільйона гривень, яку суд раніше встановив йому.

Раніше Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням і не брав хабар

Тож ВАКС постановив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйона гривень.

Якщо Лозинський внесе заставу, суд його відпустить і покладе наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого;

повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання всі паспорти;

носити електронний браслет.

Справа Лозинського: головне