Про це йдеться у повідомленні прокурорів САП. Зазначають, що Лозинський не сплатив заставу у розмірі 9,93 мільйона гривень, яку суд раніше встановив йому.
Раніше Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням і не брав хабар
Тож ВАКС постановив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйона гривень.
Якщо Лозинський внесе заставу, суд його відпустить і покладе наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого;
- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання всі паспорти;
- носити електронний браслет.
Справа Лозинського: головне
- 21 січня НАБУ обшукало та затримало Василя Лозинського. Йому звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів, загальна сума якої складала 1,8 мільярда гривень.
- Наступного дня Лозинського звільнили з посади, а 24 січня ВАКС встановив для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.
- Однак, 17 лютого апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт Лозинського. Його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.
- У березні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а у квітні запобіжний захід було змінено на 9,93 мільйона гривень застави.