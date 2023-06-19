Про це йдеться у повідомленні прокурорів САП. Зазначають, що Лозинський не сплатив заставу у розмірі 9,93 мільйона гривень, яку суд раніше встановив йому.

Раніше Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням і не брав хабар

Тож ВАКС постановив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйона гривень.

Якщо Лозинський внесе заставу, суд його відпустить і покладе наступні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого;
  • повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання всі паспорти;
  • носити електронний браслет.

Справа Лозинського: головне

  • 21 січня НАБУ обшукало та затримало Василя Лозинського. Йому звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів, загальна сума якої складала 1,8 мільярда гривень.
  • Наступного дня Лозинського звільнили з посади, а 24 січня ВАКС встановив для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.
  • Однак, 17 лютого апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт Лозинського. Його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.
  • У березні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а у квітні запобіжний захід було змінено на 9,93 мільйона гривень застави.