Согласно официальному сообщению омбудсмена Дмитрия Лубинца, соответствующих договоренностей в отношении города пока нет.

Adv

популярные видео

Что именно сказал омбудсмен?

Что касается Константиновки, то на сегодняшний день мне ничего не известно о подготовке такой миссии– отметил чиновник.

Он обратил внимание, что этот населенный пункт вообще не упоминался в ходе обсуждений возможных мероприятий. По его словам, Константиновка даже не фигурировала среди потенциальных населенных пунктов, которые рассматривались для реализации инициативы.

В то же время чиновник добавил, что у него есть другой перечень населенных пунктов на территории Херсонской области, предназначенных для реализации такой миссии.

Следует подчеркнуть, что город Константиновка в Донецкой области остается под контролем ВСУ, несмотря на заявления Владимира Путина о его оккупации. Аналитики DeepState считают разговоры Кремля о так называемой гуманитарной миссии попыткой манипуляции ради военной выгоды.

Реклама

В то же время, по информации движения "Атеш", командующий 8-й общевойсковой армией России на Донецком направлении пытается добиться разминирования подступов к городу.

Ссылаясь на своих агентов в российской группировке "Центр", партизаны сообщают, что оккупанты хотят получить официальный коридор, чтобы незаметно ввести штурмовые группы в серую зону.