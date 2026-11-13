На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії, – Лубінець про Костянтинівку

Згідно з офіційним повідомленням омбудсмана Дмитра Лубінця, відповідних домовленостей щодо міста наразі немає.

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Що саме сказав омбудсман?

Про Костянтинівку – на сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії– зазначив посадовець.

Він звернув увагу, що цей населений пункт взагалі не порушувався під час обговорень можливих заходів. За його словами, Костянтинівка навіть не лунала серед потенційних пунктів, які розглядалися для реалізації ініціативи.

Водночас посадовець додав, що має інший перелік населених пунктів на території Херсонської області, призначений для втілення такої місії.

Слід підкреслити, що місто Костянтинівка на Донеччині залишається під контролем ЗСУ, попри заяви Володимира Путіна про його окупацію. Аналітики DeepState вважають розмови Кремля про так звану гуманітарну місію спробою маніпуляції заради військової вигоди.

Водночас, за інформацією руху "Атеш", командувач 8-ї загальновійськової армії Росії на Донецькому напрямку намагається домогтися розмінування підступів до міста.

Посилаючись на своїх агентів у російському угрупованні "Центр", партизани повідомляють, що окупанти хочуть отримати офіційний коридор, щоб непомітно завести штурмові групи в сіру зону.