DeepState спростував заяви Путіна про захоплення Костянтинівки: що відбувається в місті

Зруйнована Костянинівка / Телеграм канал Вадима Філашкіна
Місто Костянтинівка на Донеччині залишається під контролем Збройних Сил України, попри заяви Володимира Путіна про окупацію. Спроби Кремля оголосити так звану гуманітарну місію є маніпуляцією для отримання військової вигоди.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
популярні відео
Що відбувається у Костянтинівці?
Аналітики зазначили, що ситуація в місті залишається надзвичайно складною. Російські військові намагаються проникати в Костянтинівку та накопичувати сили для подальшого наступу. Українські захисники відбивають ці спроби й продовжують утримувати позиції.
Водночас противник намагається обійти населений пункт і сформувати оточення для українського угруповання, яке перебуває в місті. Сили оборони намагаються цьому запобігти.
Ситуація на фронті в районі Костянтинівки / Скриншот з карти DeepState
Путін заявив про необхідність "гуманітарної місії" в Костянтинівці
Заява аналітиків пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці так звану гуманітарну місію за прикладом Олешок на Херсонщині.
Володимир Путін стверджує, що російська армія наразі нібито контролює Костянтинівку та нібито готова забезпечити безпеку гуманітарної місії в місті.
За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Водночас він заявив, що українська сторона також має забезпечити безпеку, якщо вважає місто підконтрольним собі.
У DeepState наголосили, що найкращою гуманітарною місією для Костянтинівки було б припинення російських штурмів та обстрілів, які руйнують місто.
Аналітики вважають, що пропозиція Путіна є спробою використати ситуацію у власних військових інтересах. Тому погоджуватися на такі ініціативи, за їхніми словами, не можна.
Битва за Костянтинівку триває...
Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Офісі Президента України також наголосили, що Росія прагне використати подібну ініціативу винятково для ротації та перекидання додаткових сил. За словами Литвина, росіяни можуть використати гуманітарну операцію в Костянтинівці для перекидання військових і техніки, як це вже сталося під час аналогічної місії в Олешках на Херсонщині.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі