Новому обмену поспособствуют Арабские Эмираты. На пресс-конференции "Вернуть значит спасти" уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Россия всячески препятствует и не желает возвращать пленных женщин домой.

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Как планируют вернуть украинских военнопленных

Иностранные партнеры способствуют ускорению процессов обмена. Однако Лубинец не раскрыл всех деталей. Сейчас приоритетными категориями для возвращения в Украину являются женщины и тяжелораненые.

Мы прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену,

- сказал омбудсмен.

Сколько еще пленных удерживает Россия

Кроме военных, государство-агрессор удерживает более 14 тысяч гражданских граждан. Как отметил Лубинец, это люди, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. В частности еще с 2014 года. Механизмы их возвращения гораздо сложнее, чем обмен военными.

Ранее стало известно, что во время последнего обмена из Беларуси вернули 5 человек. Среди них двое мужчин и трое женщин.