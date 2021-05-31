Об этом в программе "Между прочим" рассказала юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук. Она убеждена, что власти США могут признать Луценко соучастником во вмешательстве в выборы.

Подробнее Луценко отреагировал на заинтересованность им спецслужбами США

По ее словам, Юрий Луценко, преследуя собственные цели, обещал адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани открыть уголовные дела против сына Джозефа Байдена Хантера. В то же время для Луценко было бонусом увольнение американского посла в Украине Мари Йованович.

Как США могут отреагировать на действия Луценко

Она подчеркнула, что сейчас трудно предсказать, как отреагируют власти США. Кроме того, за вмешательство в президентские выборы уже несколько украинских политиков попали под американские санкции.

Например, тот же Александр Дубинский сделал меньше вреда, чем Луценко. Луценко является прямым кандидатом на санкционный список,

– убеждена Шевчук.

Также юрист считает, что возможно введение уголовного преследования. Однако только в случае, если экс-генпрокурора будут считать "достаточно интересным", его признают соучастником вмешательства в президентские выборы.

В то же время, как подчеркнула Шевчук, Украина не может выдавать своих граждан для уголовного преследования. Для этого должны быть внесены изменения в Конституцию.

Справка. США ввели санкции против народного депутата Украины Александра Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Почему власти США до сих пор не отреагировали санкциями

По ее мнению, Луценко до сих пор не попал в санкционные списки потому, что за последние 2 года отошел от активной политической деятельности. "Для американцев он был неинтересен", – подчеркнула она.