Об этом в программе "Между прочим" рассказала юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук. Она убеждена, что власти США могут признать Луценко соучастником во вмешательстве в выборы.
Подробнее Луценко отреагировал на заинтересованность им спецслужбами США
По ее словам, Юрий Луценко, преследуя собственные цели, обещал адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани открыть уголовные дела против сына Джозефа Байдена Хантера. В то же время для Луценко было бонусом увольнение американского посла в Украине Мари Йованович.
Как США могут отреагировать на действия Луценко
Она подчеркнула, что сейчас трудно предсказать, как отреагируют власти США. Кроме того, за вмешательство в президентские выборы уже несколько украинских политиков попали под американские санкции.
Например, тот же Александр Дубинский сделал меньше вреда, чем Луценко. Луценко является прямым кандидатом на санкционный список,
– убеждена Шевчук.
Также юрист считает, что возможно введение уголовного преследования. Однако только в случае, если экс-генпрокурора будут считать "достаточно интересным", его признают соучастником вмешательства в президентские выборы.
В то же время, как подчеркнула Шевчук, Украина не может выдавать своих граждан для уголовного преследования. Для этого должны быть внесены изменения в Конституцию.
Почему власти США до сих пор не отреагировали санкциями
По ее мнению, Луценко до сих пор не попал в санкционные списки потому, что за последние 2 года отошел от активной политической деятельности. "Для американцев он был неинтересен", – подчеркнула она.