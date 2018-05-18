Луценко внес представление на нардепа Пономарева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Пономарева.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменщики-инфо"

Своими умышленными действиями Пономарев совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а так же умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что факт совершения народным депутатом Александром Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами.

Уголовное производство расследовалось ГУ СБУ в Киеве и области, а прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство.

Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины.

Отметим, что говорится об инциденте, когда в кулуарах Верховной Рады Пономарев выхватил у двух корреспондентов мобильные телефоны. Произошло это во время того, когда журналисты пытались снять на видео эмоциональную беседу политика с коллегой – нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым.