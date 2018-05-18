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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Луценко вніс подання на нардепа Пономарьова

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Народний депутат Олександр Пономарьов
Народний депутат Олександр Пономарьов / politeka

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. 

Зазначається, що це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.нет" та "Каменярі-інфо"

Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності,
– йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що факт вчинення народним депутатом Олександром Пономарьовим кримінального правопорушення достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Кримінальне провадження розслідувалося ГУ СБУ в м.Києві та області, а прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.

Подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України.

Зазначимо, що мовиться про інцидент, коли в кулуарах Верховної Ради Пономарьов вихопив у двох кореспондентів мобільні телефони. Трапилося це під час того, коли журналісти намагалися зняти на відео емоційну розмову політика із колегою – нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим.

Теги: Новини політики ГПУ Пономарьов Олександр Сергійович
Джерело: 24 Канал
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