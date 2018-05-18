Луценко вніс подання на нардепа Пономарьова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

Зазначається, що це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.нет" та "Каменярі-інфо"

Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що факт вчинення народним депутатом Олександром Пономарьовим кримінального правопорушення достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Кримінальне провадження розслідувалося ГУ СБУ в м.Києві та області, а прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.

Подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України.

Зазначимо, що мовиться про інцидент, коли в кулуарах Верховної Ради Пономарьов вихопив у двох кореспондентів мобільні телефони. Трапилося це під час того, коли журналісти намагалися зняти на відео емоційну розмову політика із колегою – нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим.