По словам нового главы МИД Андрея Сибиги, украинская оборонная промышленность сейчас является более быстрой и дешевой для наших партнеров.

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Как можно усилить нарастить военную помощь

Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас – покупать оружие для наших воинов у украинских производителей,

– заявил он.

Сибига подчеркнул, что оборонная промышленность Украины развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях.

"Каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей безопасностной инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность", – добавил он.

По словам нового МИД, некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Он призвал их увеличить инвестиции, а других стран - последовать примеру.