За словами нового голови МЗС Андрія Сибіги, українська оборонна промисловість наразі є більш швидкою і дешевою для наших партнерів.
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Як можна посилити наростити військову допомогу
Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз – купувати зброю для наших воїнів в українських виробників,
– заявив він.
Сибіга підкреслив, що оборонна промисловість України розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій.
"Кожен долар чи євро, вкладений сьогодні в українську зброю для українських воїнів, є найкращою безпековою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність", – додав він.
За словами нового МЗС, деякі партнери вже закуповують в наших виробників. Він закликав їх збільшити інвестиції, а інших країн — наслідувати приклад.