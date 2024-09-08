5 вересня новим очільником українського МЗС було обрано Андрія Сибігу, який замінив на цій посаді Дмитра Кулебу.

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Дипломати мають працювати на ЗСУ

Сьогодні, 8 вересня, Андрій Сибіга провів нараду з послами та генконсулами.

Передусім, міністр озвучив основні пріоритети української дипломатії. Це зброя та інші потреби ЗСУ.

Крім того, чиновник окреслив першочергові завдання МЗС в найближчі кілька місяців.

"Міністерство має відповідати реаліям країни у війні, а також – втілювати найкращі практики сучасної дипломатії", – підкреслив міністр.

Окремо Сибіга повідомив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України.

Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії. Я буду підтримувати кожного керівника закордонної дипломатичної установи, який демонструє саме таку енергію та результативність,

– наголосив посадовець.

Перші кадрові рішення

Сибіга зазначив, що у міністерства буде нова структура. Зокрема, будуть переглянуті штатні розклади посольств.

Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені – запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів,

– наголосив посадовець.

Також Андрій Сибіга ухвалив рішення про припинення довготермінового відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина та вніс подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.