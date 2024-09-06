Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ 5 вересня. До того з цієї посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.

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Андрій Сибіга провів розмову з Радославом Сікорським

Діалог з Радославом Сікорським був першою офіційною телефонною розмовою Сибіги на новій посаді.

Сьогодні вранці я провів першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ України з моїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб підтвердити українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини,

– написав міністр.

Сибіга зазначив, що подякував Польщі за підтримку України, поінформував міністра Сікорського про ситуацію на фронті та наголосив на важливості подальшого зміцнення обороноздатності України.

Україна і Польща мають спільного ворога і спільну мету – зберегти наші двосторонні зв'язки міцними,

– зазначив очільник МЗС України.

За словами Сибіги, на знак поваги міністри провели розмову польською мовою. Він також додав, що з нетерпінням чекає можливості незабаром привітати польського колегу в Києві

До слова, раніше Володимир Зеленський пояснив причину відставки Дмитра Кулеби з посади. За словами президента, главі МЗС нібито "бракує енергії для просування надання зброї" серед партнерів.