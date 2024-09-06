В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, чому відбулися кадрові зміни в уряді, зокрема в МЗС, та які проблеми може розв'язати новий міністр зовнішніх справ. Нагадаємо, що 5 вересня Рада підтримала звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника МЗС. За проголосували 240 депутатів.

До теми "Перезавантаження уряду": у Раді пояснили кадрові зміни в Кабміні

Чому Сибіга став новим главою МЗС

Західні ЗМІ пишуть, що причиною зміни глави МЗС нібито стало погіршення відносин між Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою. Також з'являються повідомлення про те, що буцімто потрібно було змінити на людину з Офісу Президента.

Ніяких конфліктів у Кулеби не було з Андрієм Єрмаком чи Зеленським, але оновлення було потрібне. Заміна на посадах має підштовхнути цих людей та надати їм імпульс для більш енергійної роботи,

– наголосив політолог.

Він зазначив, що Андрій Сибіга – це не людина з Офісу Президента, а насамперед досвідчений кадровий дипломат, який успішно працював на дипломатичній службі України, в апараті МЗС і як посол, зокрема в Туреччині, ще до того як Зеленський став президентом.

Це один з кращих українських дипломатів. Саме тому така значна кількість голосів у Верховній Раді й не тільки від "Слуги народу",

– мовив Фесенко.

За його словами, коли кажуть, що новий міністр закордонних справ – людина Андрія Єрмака, то це велике перебільшення. Його взяли в Офіс Президента, тому що був потрібний досвідчений потужний дипломат для посилення міжнародної діяльності ОП.

Зверніть уваги! В інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Дмитро Кулеба був ефективним міністром. Однак певні кадрові рішення необхідні, аби посилити інші напрямки. Адже люди часто вигорають, перебуваючи в однотипному форматі роботи.

Які проблеми в МЗС може розв'язати Сибіга

Під час спілкування з депутатами про кадрові заміни Зеленський сказав, що є необхідність замінити людей, які без перерви 5 років в уряді. Адже емоційна втома та виснаження проявляються.

Це як ротація на фронті. Коли є люди, які постійно воюють, але їм треба відпочити й тому замість них приходять інші. Наскільки я розумію, Кулеба залишиться в президентській команді, дипломатичному корпусі України,

– зауважив політолог.

До того ж зараз треба зробити акцент на розв'язання внутрішніх проблем в міністерстві. Дмитро Кулеба був зосереджений на зовнішній активності, а всередині міністерства накопичилися кадрові й організаційні проблеми.

Також треба посилювати певні напрями роботи міністерства, зокрема з країнами Глобального Півдня. Саме тому було обрано Сибігу, який знає внутрішню структуру МЗС і як розв'язати внутрішні проблеми.

По-друге, завдяки активній роботі Сибіги Україна зміцнила відносини з Туреччиною. Тож він знає як працювати з країнами Глобального Півдня.