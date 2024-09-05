Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що кадрові рішення президента України не можуть змінити позицію Заходу щодо нашої держави. За його словами, партнери відреагують у "робочому форматі".

Дивіться також Дипломат війни, який увійде в історію як символ спротиву: біографія Дмитра Кулеби

"Кулеба був ефективним міністром. Президент говорив, що певні кадрові рішення треба ухвалювати, аби посилити інші напрямки. Люди частково вигорають, адже перебувають в однотипному форматі роботи", – сказав він.

Кадрові зміни

Михайло Подоляк наголосив, що важливо ухвалювати рішення, які оптимізуватимуть пріоритетні галузі та напрямки.

Частково міністри переходять в інші інституції. Немає такого, що людину звільнили й вона зникла. Навпаки президент хоче, щоб відбувались ротації у міністерствах,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Він зазначив, що призначення нових людей на певні посади має впливати на більш інтенсивну роботу в уряді та пожвавлення деяких політичних процесів.

Важливо! Зеленський підкреслив, що, після кадрових змін, державні інституції мають бути налаштовані на досягнення необхідних результатів для України. Він наголосив на важливості посилення взаємодії між центральною владою та громадами, зміцнення оборонного виробництва, активнішої співпраці з НАТО та реальних переговорів щодо членства в ЄС.

Ставлення партнерів

На думку Подоляка, партнери України мають дуже прагматичне ставлення щодо можливостей співпраці із новопризначеними міністрами, розуміючи, що мовиться про функції, а не щось емоційне.

Вони (партери – 24 Канал) працюватимуть в рамках функціональних домовленостей з новими очільниками міністерств. І це буде вкрай ефективна співпраця, якою вона й була останні 2,5 роки. І це триватиме до моменту, поки Росія не програє війну,

– висловився він.