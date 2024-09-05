Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что кадровые решения президента Украины не могут изменить позицию Запада в отношении нашего государства. По его словам, партнеры отреагируют в "рабочем формате".

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"Кулеба был эффективным министром. Президент говорил, что определенные кадровые решения надо принимать, чтобы усилить другие направления. Люди частично выгорают, ведь находятся в однотипном формате работы", – сказал он.

Кадровые изменения

Михаил Подоляк отметил, что важно принимать решения, которые будут оптимизировать приоритетные отрасли и направления.

Частично министры переходят в другие институты. Нет такого, что человека уволили и он исчез. Наоборот президент хочет, чтобы происходили ротации в министерствах,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Он отметил, что назначение новых людей на определенные должности должно влиять на более интенсивную работу в правительстве и оживление некоторых политических процессов.

Важно! Зеленский подчеркнул, что, после кадровых изменений, государственные институты должны быть настроены на достижение необходимых результатов для Украины. Он отметил важность усиления взаимодействия между центральной властью и общинами, укрепления оборонного производства, активного сотрудничества с НАТО и реальных переговоров о членстве в ЕС.

Отношение партнеров

По мнению Подоляка, партнеры Украины имеют очень прагматичное отношение к возможностям сотрудничества с новоназначенными министрами, понимая, что речь идет о функциях, а не что-то эмоциональное.

Они (партнеры – 24 Канал) будут работать в рамках функциональных договоренностей с новыми руководителями министерств. И это будет крайне эффективное сотрудничество, каким оно и было последние 2,5 года. И это продлится до момента, пока Россия не проиграет войну,

– высказался он.