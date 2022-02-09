Лише уявіть: ще 2 роки тому, ми нічого чути не чули і знати не знали про застосунок "Дія". Тепер же, щонайменше 12 мільйонів українців встановили його собі на смартфони і користуються чи не щодня. Електронний паспорт і права, мають таку ж юридичну силу, що і звичайні паперові.

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Але, цифра у 12 мільйонів, була озвучена Міністерством цифрової трансформації в середині січня, тож враховуючи, що щодня Дію може встановлювати до 50 тисяч нових користувачів, думаю, що та цифра вже на пів мільйона, а може і на мільйон більша.

І якщо ви, як і я, нічим окрім паспорта, прав і COVID-сертифікату, у додатку не користуєтесь, то я нагадаю вам, що зараз у Дії 15 цифрових документів та 9 послуг, а на порталі – 72 держпослуги, які можна отримати у електронному форматі.

Нові послуги у Дії

У Дії запустили зміну місця реєстрації. Відтепер на порталі або в застосунку можна вказати адресу, за якою збираєтесь жити, та отримати підтвердження від власника житла.

Друге – отримати довідку про несудимість. Цей документ потрібний тим, хто відновлює документи, оформляє візу чи право на опікунство. А таких, як виявилось є у нас, щорічно цю послугу отримує понад пів мільйона людей.

Третє – тепер в Дії, є дозвіл на будівництво онлайн. Забудовнику досить завантажити всі необхідні документи, і якщо все гаразд – просто отримати схвалення на будівництво. Ну і четверте – в Дії запустили "шеринг" техпаспорта на автомобіль.

Довідка. Це коли автовласник доручає свою машину комусь із близьких. Також незабаром, обіцяють підтягнути комунальні платежі, сервіси для водіїв, електронну прописку і навіть можливість давати державі "фідбек".

Електронна демократія

Що я маю на увазі? Соцопитування. Це перший крок до ідеї проводити вибори у смартфоні, пам'ятаєте, це була одна з передвиборчих обіцянок Зеленського. Так от, це ще не вибори, але перший тест електронної демократії. Навіть 2 тести.

Зараз якщо ви оновите додаток, у вас будуть доступні два опитування. Перше - яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас. І друге як назвати новий президентський проєкт.

І поки я вам тут ось це все розповідала, вже понад 40 тисяч осіб взяли участь у цьому опитуванні. Ви звісно можете спитати мене: для чого і кому це потрібно? А я відповім, це потрібно владі і нам з вами.

Щодо нас з вами, то такі регулярні опитування, нададуть нам можливість побачити ту чи іншу статистику відразу.

Поки це нічого не говорить нам про вибірку, вікові категорії людей, що проголосували та решту показників, але якщо у перспективі всі 12 мільйонів, які користуються Дією, скажуть, що вони думають, то це напевно буде одна із найчесніших соціологій.

А тому різним соціологічним групам, які інколи грають нечесно, буде важче нами маніпулювати, підтасовуючи цифри на власний розсуд. З цим розібралися. А тепер давайте про нову послугу кілька слів. Бо саме стільки про неї сказав президент.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео

Зеленський пообіцяв смартфони пенсіонерам

І ми її у редакції умовно назвали Єдідусь і Єбабуся, але подивилась, що найбільше користувачі голосують за назву Єсмартфон. Це програма, з якою вакциновані двома дозами пенсіонери, яким вже виповнилося 60 отримають від держави, зацитую "безоплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф" до нього.

Більше подробиць президент, на жаль не повідомив, тому далі будуть виключно мої думки на цю тему.

Давайте почнемо з позитивних моментів. Пенсіонерів 60 плюс в Україні 8,5 мільйонів, з них вакциновані двома дозами і більше лише трохи більше ніж 3,5 мільйона. Ще майже 4 мільйони зробили лише одне щеплення. Решта, майже мільйон, взагалі не щеплювалися.

І зараз, почувши такі заяви президента, це має таки стати стимулом для них піти і або завершити вакцинацію, або ж пройти її.



Зеленський пообіцяв смартфони пенсіонерам / Фото 24 каналу

На цьому мій оптимізм закінчується. Насамперед, бо як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, грошей у бюджеті зараз не має навіть на те, щоби виплатити по 500 гривень, тим хто зробив бустер. Це була попередня обіцянка президента.

Хоча таких зараз в Україні не так вже й багато, приблизно пів мільйона. Що вже казати про придбання нових сучасних, швидких смартфонів. Хіба що під час минулого візиту до штатів, президент домовився з Тімом Куком про якісь дуже вигідні умови придбання телефонів.

І ми про це поки нічого не знаємо.

А по-друге, моя бабуся й досі користується кнопочним телефоном. І на кожну мою пропозицію, давай купимо тобі щось сучасніше, щоб говорити за допомогою відеозв'язку, говорить, ти що, я цей буває як заблокую потім не знаю що з ним робити. І вона, до речі, й досі отримує пенсію у листоноші. І я впевнена, що вона така не одна.

"Краще б пенсію підвищили"

Тому отримати смартфон такі пенсіонери звісно можуть, але користуватимуться ними, давайте бути чесними, скоріш за все їх діти або онуки. Але це не означає, що така ж історія у всіх пенсіонерів. Бо відомі мені і інші випадки, коли люди, яким за 70 використовують планшети. Не відразу, вони їм підкорилися, це правда, але прогрес не спинити.

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Все це звісно, мої припущення. Припускаю, що більшість думою суспільства буде із закликом "краще б пенсію підвищили", а не оте от все. Але у нас тут теж народовладдя, тому завчасно за вас висновків робити не буду, а в коментарях із задоволенням з вами поспілкуюсь.