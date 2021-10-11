В частности, группа "За майбутнє" хочет, чтобы Третьякова сдала депутатский мандат. Об этом в эфире 24 канала сказал член группы Тарас Батенко.
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На слова Третьяковой не будут закрывать глаза
По словам Батенко, настроения в Раде очень радикальные. Также осуждает поступок Третьяковой и общество.
"Я имею в виду радикальные словесно, никто не хочет допускать крайности", – обїяснил Батенко.
Лучше всего для нас и для всех было бы, если бы госпожа Третьякова сдала депутатский мандат. Мы предполагаем, что она этого не сделает, поэтому направили обращение с подписями всех депутатских фракций и групп на имя новоизбранного главы Рады с требованием отозвать Третьякову с должности главы комитета. Это в его компетенции.
Депутаты категорически будут настаивать, чтобы вынести этот вопрос на повестку дня.
Батенко рассказал о настроении коллег после высказывания Третьяковой: видео
Слова Третьяковой о Полякове: что известно
- О смерти Полякова стало известно 8 октября.
- Галина Третьякова прокомментировала трагедию в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше".
- Эти слова спровоцировали скандал. В группе "За майбутнє" требовали от "слуг" извинений.
- Сама Третьякова не извинилась. Мол, имеет право на свободу слова.
- Несмотря на позицию, Рада отстранила нардепа от 5 пленарных заседаний.