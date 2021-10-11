Зокрема, група "За Майбутнє" хоче, аби Третьякова склала депутатський мандат. Про це в ефірі 24 каналу сказав член групи Тарас Батенко.
До теми "Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова
На слова Третьякової не закриватимуть очі
За словами Батенка, настрої в Раді дуже радикальні. Також засуджує вчинок Третьякової і суспільство.
"Я маю на увазі радикальні словесно, ніхто не хоче допускати крайнощі", – пояснив Батенко.
Найкраще для нас і для всіх було б, якби пані Третьякова склала депутатський мандат. Ми припускаємо, що вона цього не зробить, тому скерували звернення з підписами усіх депутатських фракцій і груп на ім'я новообраного голови Ради з вимогою відкликати Третьякову з посади голови комітету. Це в його компетенції.
Депутати категорично наполягатимуть, аби винести це питання на порядок денний.
Батенко розповів про настрої колег після висловлювання Третьякової: відео
Слова Третьякової про Полякова: що відомо
- Про смерть Полякова стало відомо 8 жовтня.
- Галина Третьякова прокоментувала трагедію у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше".
- Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення.
- Сама Третьякова не вибачилась. Мовляв, має право на свободу слова.
- Попри позицію, Рада відсторонила нардепку від 5 пленарних засідань.