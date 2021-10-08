Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вона має понести політичну відповідальність. Перші рішення щодо цього її однопартійці вже схвалили.

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"Має нести політичну відповідальність"

Корнієнко заявив, що вирішувати, чи були слова про "одним ворогом менше" аморальними чи ні – має кожен сам для себе. Однак, Третьякова – політкиня, тому має нести відповідальність. Фракція буде вирішувати, яку саме.

Тут можна дискутувати, чи морально це було з боку Галини, чи аморально, тут кожен, відповідно до своєї системи цінностей визначить. Щодо політичної відповідальності – політик будь-який має її нести – ми будемо всередині фракції обговорювати, яку вона може понести,

– сказав Корнієнко.

Наостанок він зазначив, що, аби ухвалити рішення, потрібен час.

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Відсторонення від засідань

Тим часом глава фракції Давид Арахамія оголосив, що певні покарання для неї уже призначили. Так нардепи підписали від усієї фракції листа на регламентний комітет, щоб її відсторонили від пленарних засідань.

Пані Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання. Я з самого початку вибачився, вона покинула залу. Ми хочемо, щоб її відсторонили на 5 пленарних засідань,

– сказав Давид Арахамія.

Колега померлого Антона Полякова із "За майбутнього" нардеп Тарас Батенко заявив, що має ще одну ініціативу щодо покарання Третьякової. Йдеться про відсторонення Третьякової від посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Для цього уже зібрали відповідні підписи.

Чим прославилася Третьякова? У липні 2020 року вона пропонувала легалізувати в Україні



Найгучнішою заявою Третьякової була її заява про дітей, які народжуються "у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги. Вона назвала їх дітьми " У липні 2020 року вона пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо" . Вона зазначила, що це одна з найстаріших професій у світі.Найгучнішою заявою Третьякової була її заява про дітей, які народжуються "у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги. Вона назвала їх дітьми " дуже низької якості ".

Сама ж Третьякова далі скандалить

Цинічне висловлення про смерть Полякова Галина Третьякова написала в чат "слуг народу" у вотсапі. Там же вона продовжила себе виправдовувати. Як свідчать скриншоти, оприлюднені у соцмережах, вона написала, що плакатиме лише за "Слугами народу".



Третьякова у чаті далі наполягає на правоті / Зображення з телеграму Ігоря Мосійчука

Vesti.ua оприлюднили скриншот з чату, на якому видно, як нардепи стали залишати чат один за одним.



Слуги у чаті почали обурюватися словами Третьякової / Скриншот з Vesti.ua

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