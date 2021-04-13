Лучше поздно, чем никогда, – Шабунин о ликвидации ОАСК
Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда, чего не могли сделать предыдущие президенты. Не стоит критиковать президента за то, что это случилось на второй год президентства.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что ликвидация ОАСК – очень важная составляющая в судебной реформе.
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Лучше поздно, чем никогда. Ющенко за весь срок не удалось (ликвидировать ОАСК – 24 канал), а Порошенко даже не пробовал – его все устраивало,
– заявил Шабунин.
По словам главы ЦПК, теперь самое главное, каким будет результат голосования в Раде.
"Люди, которые не проголосуют за ликвидацию – это те, чьи деньги НАБУ нашло в квартире Вовка. Ждем голосования в Раде", – отметил Шабунин.
Он отметил, что ликвидация ОАСК абсолютно законна. "Закон четко говорит, что суды ликвидирует парламент по представлению Президента Украины после консультации Высшего совета правосудия. Консультации состоялись, законопроект президентом подан – вопрос за Радой", – подытожил председатель ЦПК.
Шабунин отреагировал на инициативу Зеленского: смотрите видео
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