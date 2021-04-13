Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда, чего не могли сделать предыдущие президенты. Не стоит критиковать президента за то, что это случилось на второй год президентства.

Такое мнение высказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что ликвидация ОАСК – очень важная составляющая в судебной реформе.

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Лучше поздно, чем никогда. Ющенко за весь срок не удалось (ликвидировать ОАСК – 24 канал), а Порошенко даже не пробовал – его все устраивало,

– заявил Шабунин.

По словам главы ЦПК, теперь самое главное, каким будет результат голосования в Раде.

"Люди, которые не проголосуют за ликвидацию – это те, чьи деньги НАБУ нашло в квартире Вовка. Ждем голосования в Раде", – отметил Шабунин.

Он отметил, что ликвидация ОАСК абсолютно законна. "Закон четко говорит, что суды ликвидирует парламент по представлению Президента Украины после консультации Высшего совета правосудия. Консультации состоялись, законопроект президентом подан – вопрос за Радой", – подытожил председатель ЦПК.

Справка. Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба отметила, что инициатива Зеленского – это небольшая победа. Однако следует понимать, какой именно будет процедура ликвидации. Подробнее о мыслях других юристов – по ссылке.

Шабунин отреагировал на инициативу Зеленского: смотрите видео