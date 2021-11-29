Глава МИД Украины Кулеба убежден: лучше всего было бы разработать санкционную политику, которая бы предотвращала действия России и Беларуси. Это эффективнее, чем реагировать ограничениями на пересечение "красных линий" со стороны России и Беларуси.
Заметьте В случае нападения на Украину Россия несет огромные потери, – Германия
Лучше предотвращать преступление, создавать условия, чтобы его не могли совершить, чем пытаться остановить его в процессе. Именно такой философией должен руководствоваться Европейский Союз в отношении России и Беларуси,
– подчеркнул Кулеба.
Кулеба о НАТО
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Альянс заинтересован в сильной Украине. Потому что это будет гарантировать безопасность на восточном фланге НАТО.
- Украина благодарна Альянсу за однозначные сигналы, которые звучат в информационном пространстве.
- Однако пришло время обсудить, что конкретно НАТО может сделать, чтобы укрепить безопасность в более широком Черноморском регионе и помочь Украине.
- Глава МИД Украины подчеркнул, что уже поделился идеями, как Альянс может помочь, во время встречи с Генеральным секретарем НАТО.