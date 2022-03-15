Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о преступлениях существ из псевдореспублик Донбасса и обратился к местному населению.

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Ким призвал обезвреживать коллаборантов

По словам Кима, в Пески Николаевской области пришли боевики из квазиреспублик Донецкой и Луганской областей.

Они кошмарили деревни, раздевали людей, искали татуировки бандеровцев. Фотографии АТОвцев в школах висели, они нашли и расстреляли, один только раненый живым остался,

– подчеркнул глава ОВА.

Затем эти преступники с наворованным скрылись в лесу около Песков. "У меня нет слов, что бы я с ними сделал, если бы поймал", – сказал Ким. Он добавил, что будет просить военных разобраться с ними.

А местных жителей призвал: "Если вы увидите тварей, которые ходят с награбленным, с ружьями на веревках – это вот эти поганцы, которые кошмарили и грабили село, не пускайте их никуда, а лучше сразу расстреливайте".