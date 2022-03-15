Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Ранее он уже сообщал, что происходит "зачистка" некоторых сел.

К слову На Николаевщине идут бои: продолжается зачистка

А уже на завтра (16 марта 2022 года) готовят гуманитарный конвой в те села, которые уже освободили украинские защитники. Ориентировочно он состоится в 11 – 12 часов.

Мы предоставим все необходимое. Будем перемещать людей внутри области, кому это необходимо,

– отметил Ким.

Если вам нужна помощь с перемещением, обращайтесь по следующим контактным номерам:

Баштанский район: 0968188116;

Николаевский район: 0974551856.