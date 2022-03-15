Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Раніше він вже повідомляв, що відбувається "зачистка" деяких сіл.
До слова На Миколаївщині йдуть бої: триває зачистка
А вже на завтра (16 березня 2022 року) готують гуманітарний конвой у ті села, які вже звільнили українські оборонці. Орієнтовно він відбудеться об 11 – 12 годині.
Ми надамо все необхідне. Переміщатимемо людей усередині області, кому це необхідно,
– зазначив Кім.
Якщо вам необхідна допомога з переміщенням, звертайтеся за такими контактними номерами:
- Баштанський район: 0968188116;
- Миколаївський район: 0974551856.
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