Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Раніше він вже повідомляв, що відбувається "зачистка" деяких сіл.

До слова На Миколаївщині йдуть бої: триває зачистка

А вже на завтра (16 березня 2022 року) готують гуманітарний конвой у ті села, які вже звільнили українські оборонці. Орієнтовно він відбудеться об 11 – 12 годині.

Ми надамо все необхідне. Переміщатимемо людей усередині області, кому це необхідно,

– зазначив Кім.

Якщо вам необхідна допомога з переміщенням, звертайтеся за такими контактними номерами:

Баштанський район: 0968188116;

Миколаївський район: 0974551856.

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