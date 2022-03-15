Крім цього, відбувається "зачистка" деяких сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До слова Під завалами школи на Миколаївщині знайшли тіла 7 загиблих

За його словами, після роботи Збройних Сил України по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Частина з них біжить, частина – намагається втекти.

Фейки окупантів щодо Херсона

Є інформація, що ворог поширює дані, що у Херсоні можливий масований обстріл.

Українська армія не планує і ніколи в житті не обстрілюватиме Херсон!,

– запевнив Кім.

Можливо, як він додав, окупанти про це думають. Тому наголосив слідкувати за переміщеннями ворога.

Однак, наголосимо, – не фотографуйте та не знімайте відео, як і куди пересувається українська техніка.



Чому не можна постити фото й відео обстрілів / Інфографіка 24 каналу

Варте уваги – Ворог намагається закрити нас у кільце, але ЗСУ відсувають, – мер Миколаєва: