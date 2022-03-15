Крім цього, відбувається "зачистка" деяких сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
До слова Під завалами школи на Миколаївщині знайшли тіла 7 загиблих
За його словами, після роботи Збройних Сил України по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Частина з них біжить, частина – намагається втекти.
Фейки окупантів щодо Херсона
Є інформація, що ворог поширює дані, що у Херсоні можливий масований обстріл.
Українська армія не планує і ніколи в житті не обстрілюватиме Херсон!,
– запевнив Кім.
Можливо, як він додав, окупанти про це думають. Тому наголосив слідкувати за переміщеннями ворога.
Однак, наголосимо, – не фотографуйте та не знімайте відео, як і куди пересувається українська техніка.
Чому не можна постити фото й відео обстрілів / Інфографіка 24 каналу
Варте уваги – Ворог намагається закрити нас у кільце, але ЗСУ відсувають, – мер Миколаєва: