Кроме этого, происходит "зачистка" некоторых деревень. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

К слову Под завалами школы в Николаевской области нашли тела 7 погибших

По его словам, после работы Вооруженных Сил Украины по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области идет колонна оккупантов. Часть из них бежит, часть – пытается скрыться.

Фейки оккупантов по Херсону

Есть информация, что враг распространяет данные, что в Херсоне возможен массированный обстрел.

Украинская армия не планирует и никогда в жизни не будет обстреливать Херсон!

– заверил Ким.

Возможно, как он добавил, оккупанты об этом думают. Поэтому подчеркнул следить за перемещениями врага.

Однако, отметим, – не фотографируйте и не снимайте видео, как и куда передвигается украинская техника.

Почему нельзя постить фото и видео обстрелов / Инфографика 24 канала

Достойно внимания – Враг пытается закрыть нас в кольцо, но ВСУ отодвигают, – мэр Николаева: