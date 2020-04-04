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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?

      -
      Кризис – это и о новых возможностях / Мінфін

      Кризис всегда для одних – "опасность", для других – "возможность". И, учитывая накачку мира напечатанными $10 трлн долл, деньги уже не являются тихой гаванью.

      К чему пришли (делюсь идеями не в порядке приоритетности):

      1. Земля.

      Дебильная форма принятого закона о рынке земли еще аукнется экономике. Но покупка актива "который больше не производится", хорошая идея. Кстати, на рынке есть много земли и в ней уже можно "парковать" часть капитала.

      Читайте также: Что не так с законом о земле

      2. Акции подешевевших компаний (не в Украине).

      – Высокотехнологических , которые обеспечивают удаленную работу, коммуникации, облачные вычисления, службу доставки, кабельное телевидение, телекомы, таке как: Zoom, Amazon, Netflix…
      – Медицинских и биотехнологических , которые производят системы диагностики здоровья, производят лекарства, медицинский сервис, например, BioMarin Pharmaceutical, Pfizer
      – Производители продуктов питания (люди стали больше есть, следить за здоровьем) и предпочитают качественную продукцию.
      Подешевевшие акции производителей промтоваров. Рынки вернутся к своим справедливым оценкам после прекращения карантина.
      – Рекордно подешевевшие акции туристических компаний и круизных операторов. Они получают поддержку правительств и после карантина хорошо врастут в цене.

      Важно помнить правило "акции всегда стремятся вернуться к своим максимумам".

      3. Недвижимость (после завершения просадки):

      – Жилая в сданных комплексах
      – Коммерческая (в Украине еще не скоро будет покрыт спрос на оффлайн торговлю).

      4. Добыча природных ресурсов (акции компаний):

      – Металлы для аккумуляторных батарей. Спрос будет опережать предложение.
      – Резко подешевевшую нефть, война закончится перемирием (картельным сговором), цены рванут вверх.
      – Титан (конструкционный материал следующего технологического уклада)

      5. Свой бизнес.

      Цитирую коллегу: "Самое важное и главное. Вложить в свой бизнес. Только выбрать во что и как. Но это уже не пассивный доход."

      – Тут важно оценить перспективную нишу и иметь хорошее понимание рынка.

      Что интересно:

      – Золото – не предлагалось (в данной дискуссии);
      – Банковские депозиты – нет;
      – Американские госбумаги и ОВГЗ тоже;

      P.S. Когда нужно покупать? До начала активного роста, который ожидается с момента бизнес-активности и снятия карантина.

      Рекомендуем: К чему приведет длительный карантин?

      Судя, по срокам карантина введенного в разных странах, возвращение бизнес активности и роста стоимости активов можно ожижать со второй половины апреля:

      – Украина до 24 апреля;
      – США – до 30 апреля;
      – Франция до 15 апреля;
      – Россия до конца апреля;
      – Германия – до 17 апреля;
      – Дания – до 14 апреля.

      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Новости политики Новости Украины Бизнес Деньги Публикации Рынок земли Инвестиции 24 Мировой кризис 2020
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