Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?
Кризис всегда для одних – "опасность", для других – "возможность". И, учитывая накачку мира напечатанными $10 трлн долл, деньги уже не являются тихой гаванью.
К чему пришли (делюсь идеями не в порядке приоритетности):
1. Земля.
Дебильная форма принятого закона о рынке земли еще аукнется экономике. Но покупка актива "который больше не производится", хорошая идея. Кстати, на рынке есть много земли и в ней уже можно "парковать" часть капитала.
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2. Акции подешевевших компаний (не в Украине).
– Высокотехнологических , которые обеспечивают удаленную работу, коммуникации, облачные вычисления, службу доставки, кабельное телевидение, телекомы, таке как: Zoom, Amazon, Netflix…
– Медицинских и биотехнологических , которые производят системы диагностики здоровья, производят лекарства, медицинский сервис, например, BioMarin Pharmaceutical, Pfizer
– Производители продуктов питания (люди стали больше есть, следить за здоровьем) и предпочитают качественную продукцию.
– Подешевевшие акции производителей промтоваров. Рынки вернутся к своим справедливым оценкам после прекращения карантина.
– Рекордно подешевевшие акции туристических компаний и круизных операторов. Они получают поддержку правительств и после карантина хорошо врастут в цене.
Важно помнить правило "акции всегда стремятся вернуться к своим максимумам".
3. Недвижимость (после завершения просадки):
– Жилая в сданных комплексах
– Коммерческая (в Украине еще не скоро будет покрыт спрос на оффлайн торговлю).
4. Добыча природных ресурсов (акции компаний):
– Металлы для аккумуляторных батарей. Спрос будет опережать предложение.
– Резко подешевевшую нефть, война закончится перемирием (картельным сговором), цены рванут вверх.
– Титан (конструкционный материал следующего технологического уклада)
5. Свой бизнес.
Цитирую коллегу: "Самое важное и главное. Вложить в свой бизнес. Только выбрать во что и как. Но это уже не пассивный доход."
– Тут важно оценить перспективную нишу и иметь хорошее понимание рынка.
Что интересно:
– Золото – не предлагалось (в данной дискуссии);
– Банковские депозиты – нет;
– Американские госбумаги и ОВГЗ тоже;
P.S. Когда нужно покупать? До начала активного роста, который ожидается с момента бизнес-активности и снятия карантина.
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Судя, по срокам карантина введенного в разных странах, возвращение бизнес активности и роста стоимости активов можно ожижать со второй половины апреля:
– Украина до 24 апреля;
– США – до 30 апреля;
– Франция до 15 апреля;
– Россия до конца апреля;
– Германия – до 17 апреля;
– Дания – до 14 апреля.
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