Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?

Кризис всегда для одних – "опасность", для других – "возможность". И, учитывая накачку мира напечатанными $10 трлн долл, деньги уже не являются тихой гаванью.

К чему пришли (делюсь идеями не в порядке приоритетности):

1. Земля.

Дебильная форма принятого закона о рынке земли еще аукнется экономике. Но покупка актива "который больше не производится", хорошая идея. Кстати, на рынке есть много земли и в ней уже можно "парковать" часть капитала.

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2. Акции подешевевших компаний (не в Украине).

– Высокотехнологических , которые обеспечивают удаленную работу, коммуникации, облачные вычисления, службу доставки, кабельное телевидение, телекомы, таке как: Zoom, Amazon, Netflix…

– Медицинских и биотехнологических , которые производят системы диагностики здоровья, производят лекарства, медицинский сервис, например, BioMarin Pharmaceutical, Pfizer

– Производители продуктов питания (люди стали больше есть, следить за здоровьем) и предпочитают качественную продукцию.

– Подешевевшие акции производителей промтоваров. Рынки вернутся к своим справедливым оценкам после прекращения карантина.

– Рекордно подешевевшие акции туристических компаний и круизных операторов. Они получают поддержку правительств и после карантина хорошо врастут в цене.

Важно помнить правило "акции всегда стремятся вернуться к своим максимумам".

3. Недвижимость (после завершения просадки):

– Жилая в сданных комплексах

– Коммерческая (в Украине еще не скоро будет покрыт спрос на оффлайн торговлю).

4. Добыча природных ресурсов (акции компаний):

– Металлы для аккумуляторных батарей. Спрос будет опережать предложение.

– Резко подешевевшую нефть, война закончится перемирием (картельным сговором), цены рванут вверх.

– Титан (конструкционный материал следующего технологического уклада)

5. Свой бизнес.

Цитирую коллегу: "Самое важное и главное. Вложить в свой бизнес. Только выбрать во что и как. Но это уже не пассивный доход."

– Тут важно оценить перспективную нишу и иметь хорошее понимание рынка.

Что интересно:

– Золото – не предлагалось (в данной дискуссии);

– Банковские депозиты – нет;

– Американские госбумаги и ОВГЗ тоже;

P.S. Когда нужно покупать? До начала активного роста, который ожидается с момента бизнес-активности и снятия карантина.

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Судя, по срокам карантина введенного в разных странах, возвращение бизнес активности и роста стоимости активов можно ожижать со второй половины апреля:

– Украина до 24 апреля;

– США – до 30 апреля;

– Франция до 15 апреля;

– Россия до конца апреля;

– Германия – до 17 апреля;

– Дания – до 14 апреля.