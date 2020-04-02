22:00
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      К чему приведет длительный карантин?

      -
      Почему может вырасти смертность / ua.news

      Чиновники Минздрава ожидают, что в Украине переболеют коронавирусом от 7 до 20 млн человек. 50% населения.

      На настоящий момент смертность составляет выше 5% только в 5 странах. Помимо Италии и Испании, это Франция (6,71%), Иран (6,64%) и Великобритания (6,28%). В России этот показатель меньше 1%. Это уровень смертности от обычного сезонного гриппа.

      Читайте также: Зачем правительство разрешило больным выходить из дома?

      Число зараженных COVID-19 в мире превысило 800 тысяч человек, умерли более 40 тысяч (5% выявленных заболевших, многие же, переболев простудой, даже не поняли, что это был новый вирус).

      На утро количество инфицированных в Украине увеличилось до 804, умерли от болезни 20 человек (2,6% от выявленных заболевших).

      Теперь о втором сценарии: в середине апреля 60% населения окажутся на грани голода.

      Если выберут голодовку, то через две недели начнутся осложнения со здоровьем, четвертая – критична для здоровья и жизни.

      Вы верите в голодовку украинцев? Вы готовы держать в голоде детей?

      Уверен, что со второй половины апреля начнутся протесты. Их щедро поддержат оппозиция и пророссийские силы. Начнутся погромы продовольственных магазинов.

      Здесь главное начать первым. Оставшиеся будут разграблены в следующие сутки (теория разбитых окон, погуглите).

      Ужесточение карантина и усиление охраны порядка приведет к столкновениям с правоохранителями. Оружия на руках столько, что доведенный до голода народ пойдет сносить власть (и ему помогут). Естественно, все без масок и средств гигиены.

      Экономика окончательно умрет. Остановленная экономика, социальные протесты неработающие госинституты, не использование средств защиты приведут как к росту заболеваемости, так и смертности – как от голода, так и от вируса. Ослабленный голодом организм не способен будет ему сопротивляться. И если голод коснется 50% украинцев, то смертность может вырасти в 5 раз: с 2% до 10%, а это уровень Италии.

      Вопрос: кто готов взять на себя ответственность за такой рост смертности? Есть ли в правительстве и ОП люди, мыслящие рационально, которые могут оценивать последствия своих решений?

      Обратите внимание: Контратака на COVID-19: как Украина может выиграть время и сохранить жизни людей

      Ограниченный карантин для зон риска и работающая экономика дадут снижение смертности, ресурсы бюджету для финансирования медицины, гражданам – хлеб. Но пока я слышу призывы лишь продлить карантин.

      Ближайшие дни снова будет решаться будущее страны и украинских семей.

      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Публикации Деньги Работа
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:51 Из-за паники в Монастырисках мэр обратился к властям: что случилось
      Новини України 3911
      сегодня , 20:18 Новости о коронавирусе 2 апреля: 600 могил в Днепре, на Филиппинах будут стрелять в нарушителей
      Новини України 8445
      сегодня , 21:30 Распространение коронавируса – в мире заболели уже свыше миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 506272
      сегодня , 19:17 24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве
      Новини України 13104
      сегодня , 15:35 Слуги народа хотят встретиться с Зеленским относительно "пленок Ермака", – СМИ
      Новини України 3989
      сегодня , 16:33 Греческая церковь не переносила Пасху: что означает решение синода
      Новини світу 7779
      сегодня , 15:20 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
      Ґаджети 17278
      сегодня , 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
      Лікування 18915
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:26 Фейки о коронавирусе: сказки Кремля и "война" против ЕС
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 17:30 Скандал с Ермаком и раскол "Слуги народа": Зеленскому время определиться, с кем он
      Анна Калюжна
      Залиште відгук