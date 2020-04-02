До чого призведе тривалий карантин?
Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.
На настоящий момент смертность составляет выше 5% только в 5 странах. Помимо Италии и Испании, это Франция (6,71%), Иран (6,64%) и Великобритания (6,28%). В России этот показатель меньше 1%. Это уровень смертности от обычного сезонного гриппа.
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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 800 тысяч человек, умерли более 40 тысяч (5% выявленных заболевших, многие же, переболев простудой, даже не поняли, что это был новый вирус).
На утро количество инфицированных в Украине увеличилось до 804, умерли от болезни 20 человек (2,6% от выявленных заболевших).
Теперь о втором сценарии: в середине апреля 60% населения окажутся на грани голода.
Если выберут голодовку, то через две недели начнутся осложнения со здоровьем, четвертая – критична для здоровья и жизни.
Вы верите в голодовку украинцев? Вы готовы держать в голоде детей?
Уверен, что со второй половины апреля начнутся протесты. Их щедро поддержат оппозиция и пророссийские силы. Начнутся погромы продовольственных магазинов.
Здесь главное начать первым. Оставшиеся будут разграблены в следующие сутки (теория разбитых окон, погуглите).
Ужесточение карантина и усиление охраны порядка приведет к столкновениям с правоохранителями. Оружия на руках столько, что доведенный до голода народ пойдет сносить власть (и ему помогут). Естественно, все без масок и средств гигиены.
Экономика окончательно умрет. Остановленная экономика, социальные протесты неработающие госинституты, не использование средств защиты приведут как к росту заболеваемости, так и смертности – как от голода, так и от вируса. Ослабленный голодом организм не способен будет ему сопротивляться. И если голод коснется 50% украинцев, то смертность может вырасти в 5 раз: с 2% до 10%, а это уровень Италии.
Вопрос: кто готов взять на себя ответственность за такой рост смертности? Есть ли в правительстве и ОП люди, мыслящие рационально, которые могут оценивать последствия своих решений?
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Ограниченный карантин для зон риска и работающая экономика дадут снижение смертности, ресурсы бюджету для финансирования медицины, гражданам – хлеб. Но пока я слышу призывы лишь продлить карантин.
Ближайшие дни снова будет решаться будущее страны и украинских семей.
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