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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Анатолій Амелін
      Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

      До чого призведе тривалий карантин?

      -
      Чому може вирости смертність / ua.news

      Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.

      На настоящий момент смертность составляет выше 5% только в 5 странах. Помимо Италии и Испании, это Франция (6,71%), Иран (6,64%) и Великобритания (6,28%). В России этот показатель меньше 1%. Это уровень смертности от обычного сезонного гриппа.

      Читайте также: Зачем правительство разрешило больным выходить из дома?

      Число зараженных COVID-19 в мире превысило 800 тысяч человек, умерли более 40 тысяч (5% выявленных заболевших, многие же, переболев простудой, даже не поняли, что это был новый вирус).

      На утро количество инфицированных в Украине увеличилось до 804, умерли от болезни 20 человек (2,6% от выявленных заболевших).

      Теперь о втором сценарии: в середине апреля 60% населения окажутся на грани голода.

      Если выберут голодовку, то через две недели начнутся осложнения со здоровьем, четвертая – критична для здоровья и жизни.

      Вы верите в голодовку украинцев? Вы готовы держать в голоде детей?

      Уверен, что со второй половины апреля начнутся протесты. Их щедро поддержат оппозиция и пророссийские силы. Начнутся погромы продовольственных магазинов.

      Здесь главное начать первым. Оставшиеся будут разграблены в следующие сутки (теория разбитых окон, погуглите).

      Ужесточение карантина и усиление охраны порядка приведет к столкновениям с правоохранителями. Оружия на руках столько, что доведенный до голода народ пойдет сносить власть (и ему помогут). Естественно, все без масок и средств гигиены.

      Экономика окончательно умрет. Остановленная экономика, социальные протесты неработающие госинституты, не использование средств защиты приведут как к росту заболеваемости, так и смертности – как от голода, так и от вируса. Ослабленный голодом организм не способен будет ему сопротивляться. И если голод коснется 50% украинцев, то смертность может вырасти в 5 раз: с 2% до 10%, а это уровень Италии.

      Вопрос: кто готов взять на себя ответственность за такой рост смертности? Есть ли в правительстве и ОП люди, мыслящие рационально, которые могут оценивать последствия своих решений?

      Обратите внимание: Контратака на COVID-19: как Украина может выиграть время и сохранить жизни людей

      Ограниченный карантин для зон риска и работающая экономика дадут снижение смертности, ресурсы бюджету для финансирования медицины, гражданам – хлеб. Но пока я слышу призывы лишь продлить карантин.

      Ближайшие дни снова будет решаться будущее страны и украинских семей.

      Автор: Анатолій Амелін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Новини політики Публікації Гроші Робота
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