Лучшее оформление домов к Хэллоуину: жуткая подборка
Хэллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Однако с наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США.
Там тщательно украшают дома тематической атрибутикой, переодеваются в костюмы, а дети ходят от дома к дому, выпрашивая конфеты.
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Часто декорации американцев во время Хэллоуина очень масштабные и восхищают изобретательностью, пишет Bored Panda. Издание сделало подборку самого удачного оформления на жуткий праздник.
Оформление домов на Хэллоуин 2018
Источник: 24 Канал
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