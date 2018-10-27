Лучшее оформление домов к Хэллоуину: жуткая подборка

Хэллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Однако с наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США.

Там тщательно украшают дома тематической атрибутикой, переодеваются в костюмы, а дети ходят от дома к дому, выпрашивая конфеты. Читайте также: Декор на Хэллоуин-2018: как украсить свой дом и отпугнуть злых духов Часто декорации американцев во время Хэллоуина очень масштабные и восхищают изобретательностью, пишет Bored Panda. Издание сделало подборку самого удачного оформления на жуткий праздник. Оформление домов на Хэллоуин 2018