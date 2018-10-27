Найкращі оформлення будинків до Хелловіну: моторошна добірка
Хелловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Проте з найбільшим розмахом Хелловін святкують у США.
Там ретельно прикрашують будинки тематичною атрибутикою, переодягаються у костюми, а діти ходять від дому до дому, випрошуючи цукерки.
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Часто декорації американців під час Хелловіну дуже масштабні і захоплюють винахідливістю, пише Bored Panda. Видання зробило добірку найвдалішого оформлення на моторошне свято.
Оформлення будинків на Хелловін 2018
Джерело: 24 Канал
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