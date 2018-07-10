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Лучшие регионы для жизни и бизнеса – Киев и Одесская область, – рейтинг ГФС

72 Читати новину українською
ГФС
ГФС / economics.unian.ua

Журнал "Вестник. Рейтинг" составил рейтинг регионов Украины на основе 12 социально-экономических показателей, касающихся труда, финансов и качества жизни.

 

В пятерку лидеров попали г. Киев, Одесская, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В конце рейтинга – Донецкая, Черниговская и Луганская области.

Источниками информации для формирования показателей служили официальные данные Госстата Украины, Пенсионного фонда Украины, ГФС Украины, Генпрокуратуры Украины, Минрегиона Украины и Минэкологии Украины.

В интервью изданию губернатор Одесской области Максим Степанов отметил, что ключевыми позициями, которые обеспечили региону первое место среди областей Украины, стали стремительное развитие инфраструктуры, активное привлечение иностранных инвестиций и создание комфортных условий для бизнеса.

"По результатам I квартала 2018 года, почти все районы Одесской области, где есть прямые иностранные инвестиции показали прирост по этому показателю. Общий объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 19,0 млн долл. США. Прирост капитальных инвестиций в течение 2017 года составил 6,0 млрд грн., в том числе за счет активного строительства инфраструктурных объектов – автодорог, социальных объектов, объектов портовой инфраструктуры. Подобного в регионе не было за всю историю независимости Украины", – констатирует Степанов.

Силами Одесской ОГА в области был воплощен ряд концептуальных проектов по стимулированию бизнеса в регионе, в частности, "Инвестиционный атлас Одесской области" и "Центр поддержки экспорта".

"Цель, которую ставит перед собой наша команда – инвестор должен чувствовать себя на Одесщине в безопасности. Он не должен беспокоиться о сохранности своих средств, он должен думать только об их выгодном инвестировании и приумножении", – подчеркнул губернатор.

Одним из ключевых критериев при рейтинговании также стала успешно проводимая в области реформа децентрализации.

Теги: Новости Украины Министерство экологии Министерство экономического развития и торговли ГПУ Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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