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Найкращі регіони для життя та бізнесу – Київ та Одеська область, – рейтинг ДФС

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ДФС
ДФС / economics.unian.ua

Журнал "Вісник. Рейтинг" сформував рейтинг регіонів України на основі 12 соціально-економічних показників, що стосуються праці, фінансів та якості життя.

У п’ятірку лідерів потрапили м. Київ, Одеська, Київська, Дніпропетровська та Львівська області. В кінці рейтингу – Донецька, Чернігівська та Луганська області.

Джерелами інформації для формування показників слугували офіційні дані Держстату України, Пенсійного фонду України, ДФС України, Генпрокуратури України, Мінрегіону України та Мінекології України.

У інтерв’ю виданню губернатор Одещини Максим Степанов зазначив, що ключовими позиціями, що забезпечили регіону перше місце серед областей України, стали стрімкий розвиток інфраструктури, активне залучення іноземних інвестицій та створення комфортних умов для бізнесу.

"За результатами I кварталу 2018 року, майже всі райони Одеської області, де є прямі іноземні інвестиції, показали приріст по цьому показникові. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 19,0 млн дол. США. Приріст капітальних інвестицій протягом 2017 року становив 6,0 млрд грн., у тому числі за рахунок активного будівництва інфраструктурних об’єктів – автодоріг, соціальних об’єктів, об’єктів портової інфраструктури тощо. Подібного в регіоні не було за всю історію незалежності України", – констатує Степанов.

Силами Одеської ОДА в області було втілено низку концептуальних проектів зі стимулювання бізнесу в регіоні, зокрема, "Інвестиційний атлас Одеської області" та "Центр підтримки експорту".

"Мета, яку ставить перед собою наша команда – інвестор повинен відчувати себе на Одещині у безпеці. Він не повинен перейматися збереженням своїх коштів, він повинен думати лише про їх вигідне інвестування та примноження", – наголосив губернатор.

Одним з ключових критеріїв при рейтингуванні також стала успішно проведена в області реформа децентралізації.

Теги: Новини України Державна фіскальна служба ГПУ Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство екології
Джерело: 24 Канал
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