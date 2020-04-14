12:15
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Лучший кагор Украины – KOBLEVO: его выбирают потребители и рекомендуют сомелье

      - Читати новину українською
      Кагор KOBLEVO

      Кагор KOBLEVO Украинский признан лучшим в Украине! В высоких оценках сходятся и профессиональные сомелье, и большинство украинцев.

      Неотъемлемым атрибутом праздничного пасхального стола, кроме куличей и блюд украинской кухни, является Кагор. Создание кагора – это особый процесс, который имеет свои секреты виноделия.

      Характерной чертой настоящего кагора является его темно-рубиновый цвет.

      При производстве вина измельченные ягоды винограда обязательно нагревают при температуре 60-70°С и выдерживают около суток. Благодаря этому появляется полный, бархатистый, густой и очень насыщенный вкус с тонами чернослива и шоколада.

      По данным исследования Всеукраинского аналитического центра, наибольшей популярностью среди потребителей пользуется именно Кагор KOBLEVO Украинский – он получил золотую звезду качества и знак отличия потребителей. Бренд KOBLEVO вошел в реестр лучших поставщиков товаров и услуг и идеально подходит к празднованию Пасхи.

      Специальная технология производства, которую используют виноделы KOBLEVO обеспечивает особый насыщенный вкус и гармоничный аромат.

      Вкусовые качества оценили и эксперты-профессионалы из Ассоциации сомелье. Бесспорно, украинские почвы вблизи Черного моря, как нельзя лучше подходят для выращивания красных сортов винограда. Ягода набирает максимальное количество природного сахара и веществ, которые дарят Кагору необходимую насыщенность, яркий вкус и аромат.

      Традиционно каждый год к Пасхе Ассоциация Сомелье Украины тестирует самые популярные Кагоры. Вслепую оценивают популярные позиции, которые продаются специально к празднику.

      "Особенно насыщенный вкус и аромат у Кагора Украинского KOBLEVO", – отмечает глава ассоциации Иван Бачурин. – Это классический Кагор с интенсивным рубиновым цветом, сложным ароматом сухофруктов и чернослива. Он отличается бархатным вкусом и прекрасно дополнит Пасхальный стол".

      Сомелье рекомендуют открывать бутылку Кагора за 20 минут до употребления – так аромат вина проявит себя во всей красе. 

      Ищите Кагор KOBLEVO Украинский в обновленном дизайне в супермаркетах или заказывайте онлайн.

       

      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Пандемия рисков и возможностей: что мы получим после коронавируса?
      Павло Казарін
      сегодня , 11:42 Аваков в клубе Медведчука: что связывает министра со скандальным Шарием
      Сергій Лещенко