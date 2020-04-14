Лучший кагор Украины – KOBLEVO: его выбирают потребители и рекомендуют сомелье

Кагор KOBLEVO Украинский признан лучшим в Украине! В высоких оценках сходятся и профессиональные сомелье, и большинство украинцев.

Неотъемлемым атрибутом праздничного пасхального стола, кроме куличей и блюд украинской кухни, является Кагор. Создание кагора – это особый процесс, который имеет свои секреты виноделия.

Характерной чертой настоящего кагора является его темно-рубиновый цвет.

При производстве вина измельченные ягоды винограда обязательно нагревают при температуре 60-70°С и выдерживают около суток. Благодаря этому появляется полный, бархатистый, густой и очень насыщенный вкус с тонами чернослива и шоколада.

По данным исследования Всеукраинского аналитического центра, наибольшей популярностью среди потребителей пользуется именно Кагор KOBLEVO Украинский – он получил золотую звезду качества и знак отличия потребителей. Бренд KOBLEVO вошел в реестр лучших поставщиков товаров и услуг и идеально подходит к празднованию Пасхи.

Специальная технология производства, которую используют виноделы KOBLEVO обеспечивает особый насыщенный вкус и гармоничный аромат.

Вкусовые качества оценили и эксперты-профессионалы из Ассоциации сомелье. Бесспорно, украинские почвы вблизи Черного моря, как нельзя лучше подходят для выращивания красных сортов винограда. Ягода набирает максимальное количество природного сахара и веществ, которые дарят Кагору необходимую насыщенность, яркий вкус и аромат.

Традиционно каждый год к Пасхе Ассоциация Сомелье Украины тестирует самые популярные Кагоры. Вслепую оценивают популярные позиции, которые продаются специально к празднику.

"Особенно насыщенный вкус и аромат у Кагора Украинского KOBLEVO", – отмечает глава ассоциации Иван Бачурин. – Это классический Кагор с интенсивным рубиновым цветом, сложным ароматом сухофруктов и чернослива. Он отличается бархатным вкусом и прекрасно дополнит Пасхальный стол".

Сомелье рекомендуют открывать бутылку Кагора за 20 минут до употребления – так аромат вина проявит себя во всей красе.

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